Porto vence o Chelsea, mas ingleses se classificam para as semifinais da Champions League

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O Chelsea está nas semifinais da Champions League. Nesta terça-feira, os Blues perderam para o Porto em Sevilha, na Espanha, por 1 a 0, e a equipe inglesa avançou por conta do jogo de ida, onde venceu por 2 a 0. O time de Thomas Tuchel volta a ficar entre os quatro melhores depois de sete anos. O gol foi marcado por Taremi

+ Veja a tabela da Champions LeaguePRIMEIRO TEMPO MORNOA etapa inicial não foi de grandes emoções e as duas equipes foram para o intervalo empatando sem gols no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Precisando do resultado, o Porto foi quem mais se lançou ao ataque em busca do gol, mas não levou tanto perigo para Mendy.

SUPORTANDO A PRESSÃONo segundo tempo, o Porto teve a posse de bola e rondou a área do Chelsea em busca de reduzir a vantagem. A zaga dos Blues, porém, teve grande atuação e evitou que a bola chegasse com frequência ao gol. Titular, o brasileiro Thiago Silva foi um dos melhores em campo.

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NO FIMNos acréscimos, quando o empate já parecia definitivo, o Porto chegou ao gol da vitória com Taremi. Nanú foi na linha de fundo, cruzou na medida, e o centroavante marcou um golaço de bicicleta. A vitória, porém, não foi suficiente.

SETE ANOS DEPOISO Chelsea volta a figurar entre os quatro melhores times da Europa depois de sete anos. A última participação do clube londrino nas semifinais da Champions League foi na temporada 2013/14, quando caiu para o Atlético de Madrid.

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