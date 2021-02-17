Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto bate a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Champions

Portugueses são letais para aproveitar as chances, mas sofrem gol na reta final da partida que pode mudar todo o cenário para o jogo de volta. Decisão será no dia 9 de março...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:53
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto largou na frente na briga por uma vaga nas quartas de final da Champions League. Nesta quarta-feira, o time português recebeu a Juventus no Estádio do Dragão e os donos da casa venceram por 2 a 1, com gols de Taremi e Marega. Chiesa descontou e marcou um gol que pode ser importante para a partida de volta, que será no dia 9 de março, na Itália.
+ Veja a tabela da Champions LeagueAPROVEITOU O ERROO jogo nem tinha começado direito e o Porto já estava fazendo 1 a 0. A Juventus tentou trabalhar a bola no campo de defesa, mas após recuo fraco do meio-campista uruguaio Bentancur, Taremi dividiu com Szczesny e abriu o placar no Estádio do Dragão.
BOA MARCAÇÃOO restante do primeiro tempo foi como Pirlo previu na entrevista coletiva no dia anterior ao jogo e a Juventus não conseguiu furar o forte sistema defensivo do Porto. Na única chance alvinegra, Rabiot quase marcou com uma puxada dentro da área, mas Marchesin fez uma bonita defesa. O lance, porém, foi invalidado por impedimento.
ATAQUE LETALCom menos de um minuto do segundo tempo, o Porto balançou as redes pela segunda vez no Estádio do Dragão. Manafá fez bela jogada pela direita e tocou para Marega, que dominou e deslocou do goleiro Szczesny para marcar o segundo gol dos portugueses.
FÔLEGONa reta final da partida a Juventus conseguiu descontar com Chiesa e marcou um gol que pode ser importantíssimo para a volta. Rabiot fez jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave. O camisa 22 apareceu livre para diminuiu a vantagem lusitana.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
SEQUÊNCIAPorto e Juventus voltam a se encontrar no dia 9 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida será disputada no Allianz Stadium, em Turim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados