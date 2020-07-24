Porto anuncia Igor Cássio, ex-Botafogo, para o time B; Lateral ex-Atlético-MG também será reforço

Crédito: Divulgação / Porto / Site oficial

Após confirmar o título do Campeonato Português na temporada 2019/20, o Porto já começa a montar o elenco para a próxima época. Nesta sexta-feira, o clube português anunciou a contratação do atacante Igor Cássio, que estava no Botafogo.

O brasileiro de 22 anos atuará a princípio pelo time B do Porto, e já falou as primeiras palavras como jogador dos Dragões. O jogador se disse feliz pela oportunidade e disse aos torcedores como gosta de jogar. O contrato de Igor Cássio terá duração até junho de 2022.

- Estou muito feliz com esta oportunidade e espero corresponder da melhor forma. Espero que o Porto B faça uma boa temporada. Jogo como centroavante ou mesmo como ponta de lança. Sou rápido, finalizador e espero poder ajudar muito a equipe.