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Porto anuncia Igor Cássio, ex-Botafogo, para o time B; Lateral ex-Atlético-MG também será reforço

Atacante revelado pelo Botafogo será jogador do time B dos Dragões e já falou como novo reforço. Hulk, ex-Atlético Mineiro e Paraná Clube, também assinou com os portugueses...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:32

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:32

Crédito: Divulgação / Porto / Site oficial
Após confirmar o título do Campeonato Português na temporada 2019/20, o Porto já começa a montar o elenco para a próxima época. Nesta sexta-feira, o clube português anunciou a contratação do atacante Igor Cássio, que estava no Botafogo.
O brasileiro de 22 anos atuará a princípio pelo time B do Porto, e já falou as primeiras palavras como jogador dos Dragões. O jogador se disse feliz pela oportunidade e disse aos torcedores como gosta de jogar. O contrato de Igor Cássio terá duração até junho de 2022.
- Estou muito feliz com esta oportunidade e espero corresponder da melhor forma. Espero que o Porto B faça uma boa temporada. Jogo como centroavante ou mesmo como ponta de lança. Sou rápido, finalizador e espero poder ajudar muito a equipe.
EX-JOGADOR DO ATLÉTICO TAMBÉM ACERTA COM O PORTO​Quem também está perto de ser anunciado pelo clube português é o lateral-esquerdo Hulk, ex-Atlético Mineiro. O jogador atuou por empréstimo no Paraná no primeiro semestre, e assinou contrato por três anos com os portugueses. A assessoria do jogador confirmou através de uma rede social.

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