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Porcentagem de venda futura é o que separa Matheus Babi, do Botafogo, de ida ao Athletico

Negociação esfriou porque equipes não chegaram a um consenso sobre a transferência; Alvinegro quer uma taxa de venda futura, algo que o Furacão não ofereceu...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:10
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo e Athletico Paranaense ainda buscam um acordo quanto Matheus Babi. Com tudo certo envolvendo o Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atleta, o Furacão, agora, precisa ter um sinal verde por parte do Alvinegro, time pelo qual o atacante está emprestado até dezembro de 2021, o que ainda não aconteceu.
Como o LANCE! adiantou na última quarta-feira, a negociação passa por um período complicado porque Athletico Paranaense e Botafogo não chegaram a uma conclusão sobre os valores. Com o Furacão e o Serra Macaense, tudo certo: haverá o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual).
O Botafogo pediu R$ 3 milhões e 5% dos direitos de uma futura venda de Matheus Babi para o Athletico, que ofereceu apenas o valor de transferência, sem a porcentagem. O Alvinegro recusou os números apresentados pelo Furacão, o que explica a negociação ter entrado em compasso de espera.
Dirigentes de Athletico e Botafogo continuarão conversando nesta quinta-feira e nos próximos dias para chegar a um denominador comum e um aperto de mãos, que concretizaria a ida de Matheus Babi ao Furacão. O Serra Macaense monitora a situação e torce para um desfecho positivo.

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