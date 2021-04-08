Porcentagem de venda futura é o que separa Matheus Babi, do Botafogo, de ida ao Athletico

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Athletico Paranaense ainda buscam um acordo quanto Matheus Babi. Com tudo certo envolvendo o Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atleta, o Furacão, agora, precisa ter um sinal verde por parte do Alvinegro, time pelo qual o atacante está emprestado até dezembro de 2021, o que ainda não aconteceu.

Como o LANCE! adiantou na última quarta-feira, a negociação passa por um período complicado porque Athletico Paranaense e Botafogo não chegaram a uma conclusão sobre os valores. Com o Furacão e o Serra Macaense, tudo certo: haverá o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual).

O Botafogo pediu R$ 3 milhões e 5% dos direitos de uma futura venda de Matheus Babi para o Athletico, que ofereceu apenas o valor de transferência, sem a porcentagem. O Alvinegro recusou os números apresentados pelo Furacão, o que explica a negociação ter entrado em compasso de espera.