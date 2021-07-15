Por turbulência política do Sport, Thiago Neves analisa deixar o clube

O momento confuso que vive o Sport nas suas mais diferentes esferas (dentro e fora das quatro linhas) pode ser um elemento motivador para que o meia Thiago Neves deixe o clube segundo informação do portal 'Tá na Rede' que foi confirmada pelo Futebol Latino. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta está bastante insatisfeito com a crise política além dos atrasos salariais recorrentes no Leão da Ilha. Situação essa que, na última semana, rendeu o polêmico episódio onde o presidente interino, Pedro Leonardo Lacerda, foi desmentido por atletas do elenco sobre ter quitado valores pendentes.
O jogador que foi peça vital em evitar a queda da equipe no Brasileirão de 2020 tem comparecido as atividades do clube no Centro de Treinamento durante a semana, mas não tem treinado com os demais companheiros alegando problemas pessoais que já teriam sido passados a diretoria.
A ideia de Thiago é aguardar a definição do novo presidente do clube em pleito que ocorre nesta quinta-feira (15) para que, através do contato com o mandatário junto aos atletas do plantel, ele possa tomar uma decisão sobre sua situação.
Neste momento, a janela de transferências dentro do futebol brasileiro restringe Thiago a atuar por equipes de outras divisões já que, com oito partidas feitas pelo Sport no Brasileirão, ele não está disponível a trocar de equipe na Série A.