Por turbulência política do Sport, Thiago Neves analisa deixar o clube

Crédito: Atleta está insatisfeito com ambiente no Leão (Reprodução/Twitter Sport

O momento confuso que vive o Sport nas suas mais diferentes esferas (dentro e fora das quatro linhas) pode ser um elemento motivador para que o meia Thiago Neves deixe o clube segundo informação do portal 'Tá na Rede' que foi confirmada pelo Futebol Latino. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta está bastante insatisfeito com a crise política além dos atrasos salariais recorrentes no Leão da Ilha. Situação essa que, na última semana, rendeu o polêmico episódio onde o presidente interino, Pedro Leonardo Lacerda, foi desmentido por atletas do elenco sobre ter quitado valores pendentes.

O jogador que foi peça vital em evitar a queda da equipe no Brasileirão de 2020 tem comparecido as atividades do clube no Centro de Treinamento durante a semana, mas não tem treinado com os demais companheiros alegando problemas pessoais que já teriam sido passados a diretoria.

A ideia de Thiago é aguardar a definição do novo presidente do clube em pleito que ocorre nesta quinta-feira (15) para que, através do contato com o mandatário junto aos atletas do plantel, ele possa tomar uma decisão sobre sua situação.