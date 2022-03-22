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Por temor eleitoral, Conselho do Santos reprova mudanças no programa de sócios

Conselheiros não aceitaram a criação de plano a R$ 10 com possibilidade de voto...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 11:37

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:37

O Conselho do Santos reprovou na noite desta segunda-feira a proposta apresentada pelo Comitê de Gestão para mudanças no programa de sócios do clube. Em reunião híbrida, a proposta foi aprovada por 71 a 70 votos pelos conselheiros que participaram do encontro de forma virtual e reprovada por 29 a 10 votos pelos conselheiros que estavam no plenário da Vila Belmiro. O total foi 99 a 81.A proposta apresentada pelo membro do Comitê de Gestão Vitor Sion tinha dois novos planos, o Off-estádio, com mensalidades de R$ 10, e o Premium, com mensalidade de R$ 1.000. Além disso, previa aumento nas mensalidades dos outros planos (Silver passaria a R$ 30, Gold a R$ 50 e Black a R$ 150).
O conselheiro efetivo Murilo Barletta usou o microfone do plenário para questionar o plano de R$ 10 e pedir a sua retirada da proposta. De acordo com ele, a possibilidade de sócios desse plano com mais de um ano de associação votarem nas eleições poderia influenciar no pleito, em caso de uma associação em massa nos próximos meses.O presidente do Conselho, Celso Jatene, explicou que na mudança estatutária os conselheiros poderiam aumentar o prazo mínimo de associação para a participação na eleição. O CG decidiu manter a proposta como estava e ela foi reprovada na votação.
Agora, caberá ao Comitê de Gestão enviar uma nova proposta ao Conselho nas próximas semanas para que ela seja discutida em uma reunião futura.
Crédito: ConselhodoSantosreprovoumudançasnoprogramadesócios(ArthurFaria/Lancepress

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