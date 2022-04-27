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Por suspeita de racismo, polícia detém torcedor do Boca em jogo contra o Corinthians

Dois corintianos acompanharam o argentino retirado pela PM no fim do primeiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 22:41

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 22:41

Um torcedor do Boca Juniors foi detido no intervalo da partida contra o Corinthians, nesta terça-feira (26), pela terceira rodada do grupo E da Copa Libertadores, na Neo Química Arena. A suspeita é que ele tenha cometido ato de racismo contra dois torcedores corintianos. > GALERIA - Veja todos os técnicos argentinos do Timão na história> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Liberta> GUIA - Tudo sobre o Timão na LibertadoresUm grupo de policiais militares foi até o setor de visitantes da arena, em Itaquera, logo após o apito final do primeiro tempo e retirou o ‘hincha’ argentino, o levando até o setor do gramado, atrás das placas de publicidade, e conduzindo o torcedor xeneize por todo o setor norte do estádio.
Dois corintianos, vestindo a camisa do clube, acompanharam os policiais, mas sem serem segurados pelo braço, como o adepto argentino.
Segundo informações colhidas pela reportagem do LANCE! presente na Neo Química Arena, o torcedor do Boca fez imitações de macaco em direção aos corintianos, que denunciaram aos policiais.
Também foi levantado pela reportagem que os corintianos afirmam possuir vídeos do adepto xeneize fazendo os sinais racistas.
Crédito: TorcedoresdoBocadediversoslugaresdaArgentinaforamatéaNeoQuímicaArena(Foto:FábioLázaro/Lancepress

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