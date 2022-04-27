Por suspeita de racismo, polícia detém torcedor do Boca em jogo contra o Corinthians

Um torcedor do Boca Juniors foi detido no intervalo da partida contra o Corinthians, nesta terça-feira (26), pela terceira rodada do grupo E da Copa Libertadores, na Neo Química Arena. A suspeita é que ele tenha cometido ato de racismo contra dois torcedores corintianos. > GALERIA - Veja todos os técnicos argentinos do Timão na história> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Liberta> GUIA - Tudo sobre o Timão na LibertadoresUm grupo de policiais militares foi até o setor de visitantes da arena, em Itaquera, logo após o apito final do primeiro tempo e retirou o ‘hincha’ argentino, o levando até o setor do gramado, atrás das placas de publicidade, e conduzindo o torcedor xeneize por todo o setor norte do estádio.