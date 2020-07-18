Por Rony e risco de Covid-19, Luxa define escalação do Dérbi na segunda

Crédito: Luxemburgo comandou mais um treinamento tático na tarde desta sexta-feira (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Nesta sexta-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou mais um trabalho tático, fazendo ajustes no Palmeiras que pretende escalar para enfrentar o Corinthians, na quarta-feira, em Itaquera. Mas a definição do time ficará para segunda por dois motivos: aguardar se Rony consegue ficar livre da punição de quatro meses imposta pela Fifa e o risco de perder jogadores contaminados pelo coronavírus - o elenco passa por exames frequentemente.

- A ausência do Dudu é uma realidade, já foi embora. O Rony ainda tem possibilidade de jogar. Trabalhamos com essas possibilidades para montar o time. Deixa chegar segunda-feira, mais próximo do jogo, ver se aparece alguém com Covid-19 ou com alguma coisa... Estou treinando a equipe, mas vamos deixar para definir na segunda o time que vai jogar - disse o técnico.Dudu já foi para o Qatar, onde defenderá o Al Duhail por um ano. Em relação, o clube e seus advogados entraram com recurso para que ele fique livre para atuar enquanto não há outro julgamento, além de aguardar um aval da Fifa para um acordo com o clube japonês que o processo. Já o risco de contaminação por Covid-19 existe, tanto que o Palmeiras anunciou cinco atletas que tiveram contato com o vírus e revelará novos apenas em dias de jogos.

- Ninguém vai escapar, não tem jeito. Enquanto não tiver vacina, ninguém sabe onde está esse trem doido, mas ele está em todo lugar. Viajando, com voo para lá e para cá, vamos perder jogadores, os outros clubes também. Precisamos nos preocupar com higiene, em se prevenir e evitar ao máximo ser acometido pelo vírus, porque ele está próximo, só não sabemos onde. Sem vacina, vai ser complicado - comentou Luxemburgo, que também falou sobre Rony.

- A punição foi uma surpresa para nós, mas é um balaio de gato que existia. Estamos tentando reverter a situação para ele jogar. É um jogador que é moda no futebol hoje em dia: tem velocidade do lado do campo, com transição defensiva rápida e ofensiva nem precisa falar, sai de um ponto a outro em velocidade muito grande. É muito bom jogador, compõe bem o esquema tático - elogiou o comandante.

- Ele precisa aprender algumas coisas em que ainda tem deficiência, mas mostraremos com calma. Ele é muito rápido, e as coisas aparecem para ele com muita facilidade, porque ele se apresenta muito para o jogo, a toda hora tem uma situação em que pode definir o jogo e, nesse momento, precisar ter calma, ser mais relaxado - completou.

O próprio Luxemburgo foi contaminado pela Covid-19. Mesmo sem apresentar sintomas, passou 12 dias afastado dos treinamentos, retomando as atividades apenas na última quarta-feira. Enquanto não se confirmam desfalques por conta da doença, além de Dudu, a única ausência certa é Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra a Inter de Limeira, último compromisso do clube antes da pausa por conta da pandemia.