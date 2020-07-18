Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por Rony e risco de Covid-19, Luxa define escalação do Dérbi na segunda

Técnico do Palmeiras alertou para a novidade que é poder ter novos casos de jogadores contaminados no elenco e mantém esperança que Rony fique livre de suspensão da Fifa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 22:21

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 22:21

Crédito: Luxemburgo comandou mais um treinamento tático na tarde desta sexta-feira (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Nesta sexta-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou mais um trabalho tático, fazendo ajustes no Palmeiras que pretende escalar para enfrentar o Corinthians, na quarta-feira, em Itaquera. Mas a definição do time ficará para segunda por dois motivos: aguardar se Rony consegue ficar livre da punição de quatro meses imposta pela Fifa e o risco de perder jogadores contaminados pelo coronavírus - o elenco passa por exames frequentemente.
- A ausência do Dudu é uma realidade, já foi embora. O Rony ainda tem possibilidade de jogar. Trabalhamos com essas possibilidades para montar o time. Deixa chegar segunda-feira, mais próximo do jogo, ver se aparece alguém com Covid-19 ou com alguma coisa... Estou treinando a equipe, mas vamos deixar para definir na segunda o time que vai jogar - disse o técnico.Dudu já foi para o Qatar, onde defenderá o Al Duhail por um ano. Em relação, o clube e seus advogados entraram com recurso para que ele fique livre para atuar enquanto não há outro julgamento, além de aguardar um aval da Fifa para um acordo com o clube japonês que o processo. Já o risco de contaminação por Covid-19 existe, tanto que o Palmeiras anunciou cinco atletas que tiveram contato com o vírus e revelará novos apenas em dias de jogos.
- Ninguém vai escapar, não tem jeito. Enquanto não tiver vacina, ninguém sabe onde está esse trem doido, mas ele está em todo lugar. Viajando, com voo para lá e para cá, vamos perder jogadores, os outros clubes também. Precisamos nos preocupar com higiene, em se prevenir e evitar ao máximo ser acometido pelo vírus, porque ele está próximo, só não sabemos onde. Sem vacina, vai ser complicado - comentou Luxemburgo, que também falou sobre Rony.
- A punição foi uma surpresa para nós, mas é um balaio de gato que existia. Estamos tentando reverter a situação para ele jogar. É um jogador que é moda no futebol hoje em dia: tem velocidade do lado do campo, com transição defensiva rápida e ofensiva nem precisa falar, sai de um ponto a outro em velocidade muito grande. É muito bom jogador, compõe bem o esquema tático - elogiou o comandante.
- Ele precisa aprender algumas coisas em que ainda tem deficiência, mas mostraremos com calma. Ele é muito rápido, e as coisas aparecem para ele com muita facilidade, porque ele se apresenta muito para o jogo, a toda hora tem uma situação em que pode definir o jogo e, nesse momento, precisar ter calma, ser mais relaxado - completou.
O próprio Luxemburgo foi contaminado pela Covid-19. Mesmo sem apresentar sintomas, passou 12 dias afastado dos treinamentos, retomando as atividades apenas na última quarta-feira. Enquanto não se confirmam desfalques por conta da doença, além de Dudu, a única ausência certa é Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra a Inter de Limeira, último compromisso do clube antes da pausa por conta da pandemia.
O Campeonato Paulista será retomado na quarta-feira, às 21h30, com o Palmeiras enfrentando o Corinthians, em Itaquera. Faltam duas rodadas para terminar a primeira fase e o Verdão protagoniza a segunda melhor campanha geral e do Grupo B, com 19 pontos em dez jogos, atrás do Santo André somente no saldo de gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados