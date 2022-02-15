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Por renovação, diretoria do Palmeiras fez reunião logo após derrota para o Chelsea e rasga elogios a Abel

Objetivo da gestão Leila Pereira é estender vínculo de português até 2024, mas treinador é reticente e aguarda por lista de reforços para definir futuro...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 06:00
A gestão Leila Pereira traçou uma prioridade para o futebol do Palmeiras: garantir logo de uma vez a permanência do técnico Abel Ferreira no clube. Para que isso ocorra, contudo, o português precisa aceitar a renovação de contrato proposta até o fim de 2024. E o clube quer mostrar de todas as forma que sim, ele é o escolhido.E o ponto de partida da tática de convencimento foi dado horas depois da derrota por 2 a 1 para o Chelsea no Mundial de Clubes, no sábado (12). Fontes ligadas à cúpula do Verdão revelaram ao LANCE! que a diretoria convocou Abel para uma reunião particular tão logo a delegação voltou ao hotel onde estava hospedada em Abu Dhabi.
Na conversa, Abel ouviu elogios pelo desempenho do Palmeiras diante do time inglês. Dizendo-se satisfeitos, os dirigentes do Verdão deixaram claro que gostariam dele no comando da equipe por tempo indeterminado.
Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano. Com o bi consecutivo da Copa Libertadores, a diretoria apresentou um projeto de renovação por mais dois anos. O português não assinou. Disse que esperaria o Mundial para pensar o futuro. Mesmo assim, ele ganhou aumento salarial por conta dos gatilhos previstos pelos títulos ganhos.
O L! apurou que apesar do carinho e confiança, Abel não sabe o que vai ser de seu futuro. O primeiro passo para assinar a esperada renovação seria o clube enfim cumprir a promessa de contratar alguns reforços pedidos.
Mas o treinador quer esperar também pela janela europeia no meio do ano. Não que haja propostas imediatas, mas a reportagem apurou que sondagens já aconteceram. Nada que tenha desmotivado o treinador, que sonha em conquistar o Campeonato Brasileiro, único grande troféu que lhe falta, além do Mundial.
O Palmeiras volta aos trabalhos nesta terça-feira (15). E já joga na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra a Ferroviária, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista, competição onde ainda está invicto. Semana que vem inicia a decisão da Recopa Sul-Americana ante o Athletico-PR.
Crédito: LeilaPereiratraçouumobjetivo:garantirapermanênciadeAbelomáximoquepuder(Foto:CésarGreco/Palmeiras

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