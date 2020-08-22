Por R$ 8 milhões, Flávio é vendido pelo Bahia ao futebol turco

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

Através do seus canais oficiais, o Bahia anunciou a negociação envolvendo o meio-campista Flávio com a equipe do Trabzonspor, da Turquia, em transação que renderá R$ 8 milhões ao Esquadrão.

Flávio chegou em 2018 ao clube depois de passar nas categorias de base de Santos, Palmeiras e Vitórias além de atuações como profissional no próprio Vitória bem como Ferroviária, Boavista II-POR e Santo André, local onde efetivamente chamou a atenção do Tricolor na campanha do Ramalhão pelo Campeonato Paulista.

Na oportunidade, o jogador chegou sem a necessidade do Bahia pagar uma taxa de transferência já que, há dois anos, o Tricolor iniciou um processo de captação de jovens talentos sem custo.