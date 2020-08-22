Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por R$ 8 milhões, Flávio é vendido pelo Bahia ao futebol turco

Meio-campista do Esquadrão chegou ao clube em 2018 e, aos 24 anos de idade, terá sua segunda experiência atuando fora do futebol brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2020 às 11:36

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 11:36

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Através do seus canais oficiais, o Bahia anunciou a negociação envolvendo o meio-campista Flávio com a equipe do Trabzonspor, da Turquia, em transação que renderá R$ 8 milhões ao Esquadrão.
Flávio chegou em 2018 ao clube depois de passar nas categorias de base de Santos, Palmeiras e Vitórias além de atuações como profissional no próprio Vitória bem como Ferroviária, Boavista II-POR e Santo André, local onde efetivamente chamou a atenção do Tricolor na campanha do Ramalhão pelo Campeonato Paulista.
Na oportunidade, o jogador chegou sem a necessidade do Bahia pagar uma taxa de transferência já que, há dois anos, o Tricolor iniciou um processo de captação de jovens talentos sem custo.
Até então, Flávio fez 95 partidas com a camisa do Bahia sendo que, na temporada 2019, ele teve a maior quantidade de jogos acumulados pelo time comandado por Roger Machado com 51 aparições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados