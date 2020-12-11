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Por questão contratual, Cavalieri tem seu vínculo com o Botafogo estendido até o final de 2021

Jogador de 38 anos, que se firmou em meio a lesões de Gatito, atinge a meta prevista de jogos para a temporada e tem sua renovação automática com o Glorioso confirmada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:38

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:38

Crédito: Túlio Lustosa confirmou a extensão de contrato (Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo contará com Diego Cavalieri por mais uma temporada. O acordo aconteceu devido a uma cláusula contratual que previa renovação automática do goleiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, de "O Dia", e posteriormente confirmada pelo LANCE!.
O dirigente do Glorioso, Túlio Lustosa, em contato com o L!, confirmou a renovação e trouxe os detalhes contratuais.
- O acordo foi renovado. Havia uma cláusula no contrato que previa que se ele atingisse o número esperado de partidas com a camisa do Botafogo, teria seu vínculo prorrogado até dezembro de 2021 - disse.
> VEJA A TABELA DO BRASILEIRO E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS
Nesta temporada, Cavalieri ganhou espaço como titular devido à série de lesões com as quais Gatito Fernández vem convivendo. Já são 21 partidas do veterano em 2020.

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