Por questão contratual, Cavalieri tem seu vínculo com o Botafogo estendido até o final de 2021

Crédito: Túlio Lustosa confirmou a extensão de contrato (Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo contará com Diego Cavalieri por mais uma temporada. O acordo aconteceu devido a uma cláusula contratual que previa renovação automática do goleiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, de "O Dia", e posteriormente confirmada pelo LANCE!.

O dirigente do Glorioso, Túlio Lustosa, em contato com o L!, confirmou a renovação e trouxe os detalhes contratuais.

- O acordo foi renovado. Havia uma cláusula no contrato que previa que se ele atingisse o número esperado de partidas com a camisa do Botafogo, teria seu vínculo prorrogado até dezembro de 2021 - disse.

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