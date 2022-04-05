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Por procura de ingressos em jogo contra o Corinthians, Botafogo ganha mais de 2000 sócios em três dias

Botafogo bate 24 mil sócios-torcedores, tem crescimento destacável desde o fim de semana e chama torcida para a estreia do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 05:00
A alta procura por parte da torcida Botafogo para ingressos no jogo contra o Corinthians, pela estreia do Campeonato Brasileiro, resultou em um aumento considerável no programa de sócio-torcedor do Glorioso. O "Camisa 7" registrou o maior aumento de novos planos de 2022 no último fim de semana.+ Botafogo faz proposta por Victor Cuesta, zagueiro do Internacional
Foram cerca de 2500 novos sócios feitos desde sábado, data que os ingressos para o duelo contra o Timão ficaram disponíveis justamente para quem tem acesso à plataforma do "Camisa 7".
O clube alcançou 24 mil associados, também o maior número registrado no ano. O Botafogo tinha pouco mais de 21 mil pessoas registradas no plano até a última sexta-feira, o que representa um aumento de cerca de 10% no número de número de sócios-torcedores.
A diretoria tinha uma alta expectativa para a partida contra o Corinthians, algo que deve ser confirmado. A parcial passada pelo Glorioso na tarde de segunda-feira era de 25 mil ingressos vendidos. Os bilhetes para os setores Leste e Norte estão esgotados.
O jogo possivelmente marcará a estreia de algum dos jogadores que chegaram desde a aquisição de John Textor. O clube contratou seis atletas, além da chegada do treinador Luís Castro.
Crédito: TorcidadoBotafogonoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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