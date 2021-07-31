Por prêmio para geração afetada pela pandemia, Flamengo encara o Flu em busca do título da Copa Rio Sub-15

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, Flamengo e Fluminense se reencontram neste domingo, na Gávea, para definir o campeão da Copa Rio Sub-15. Autor do gol rubro-negro no duelo da última semana, o meia Felipe projetou o duelo decisivo e detalhou o que os Garotos do Ninho precisam melhorar para sair com a taça neste fim de semana.

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a Europa- Minha expectativa é poder ajudar a equipe fazendo outros gols e assim trazer a taça, pois estou me preparando para isso. Precisamos acertar mais os passes e trabalhar melhor a saída de bola - disse o jovem, em entrevista ao LANCE!.

A chance de conquistar a Copa Rio é a recompensa para uma geração que ficou 17 meses sem disputar partidas oficiais devido à pandemia da Covid-19. Após longo período de treinos remotos, os jovens voltaram a frequentar o Ninho do Urubu em fevereiro de 2021 e começaram a preparação até a estreia no torneio, em maio.

- Acho que mesmo com esse período parado, pudemos treinar bastante para poder fazer um bom campeonato. Acredito que o empenho da comissão e dos atletas nos treinos está fazendo com que recuperemos esse tempo perdido e possamos terminar o torneio correspondendo às expectativas - completou Felipe.

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