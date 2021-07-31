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Por prêmio para geração afetada pela pandemia, Flamengo encara o Flu em busca do título da Copa Rio Sub-15

Autor do gol rubro-negro no empate de 1 a 1 no jogo de ida, Felipe fala sobre período longe dos gramados e mostra confiança no título. Jogo de volta será neste domingo, na Gávea...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 10:00
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, Flamengo e Fluminense se reencontram neste domingo, na Gávea, para definir o campeão da Copa Rio Sub-15. Autor do gol rubro-negro no duelo da última semana, o meia Felipe projetou o duelo decisivo e detalhou o que os Garotos do Ninho precisam melhorar para sair com a taça neste fim de semana.
+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a Europa- Minha expectativa é poder ajudar a equipe fazendo outros gols e assim trazer a taça, pois estou me preparando para isso. Precisamos acertar mais os passes e trabalhar melhor a saída de bola - disse o jovem, em entrevista ao LANCE!.
A chance de conquistar a Copa Rio é a recompensa para uma geração que ficou 17 meses sem disputar partidas oficiais devido à pandemia da Covid-19. Após longo período de treinos remotos, os jovens voltaram a frequentar o Ninho do Urubu em fevereiro de 2021 e começaram a preparação até a estreia no torneio, em maio.
- Acho que mesmo com esse período parado, pudemos treinar bastante para poder fazer um bom campeonato. Acredito que o empenho da comissão e dos atletas nos treinos está fazendo com que recuperemos esse tempo perdido e possamos terminar o torneio correspondendo às expectativas - completou Felipe.
+ Flamengo aposta no erro mínimo para chegar à final do Brasileiro Sub-17: 'Estar 100% concentrado'
Flamengo e Fluminense se enfrentam às 15h deste domingo, na Gávea, pelo jogo de volta da decisão da Copa Rio Sub-15. Em casa, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples para ficar com a taça. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

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