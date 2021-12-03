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futebol

Por preço de ingresso para a Nação cobrado pelo Sport, Flamengo aciona o STJD

Departamento jurídico tenta diminuir o preço dos ingressos cobrado pelo Sport para a torcida do Flamengo no jogo desta sexta-feira, válida pela 35ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 08:17

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 08:17

O departamento jurídico do Flamengo acionou o Superior Tirbunal de Justiça Desporitva para tentar diminuir os valores cobrados pelo Sport para a torcida rubro-negra no jogo desta sexta, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para a Nação, a entrada está custando R$ 200, enquanto para os torcedores mandantes tem ingressos a partir de R$ 10.O clube da Gávea sustenta o pedido no Regulamento Geral das Competições, que que determina que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos Regulamentos Específicos das Competições".Já com o segundo lugar da tabela garantido, o Flamengo enfrentará o Sport - que já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com 10 desfalques, o técnico Maurício Souza mandará a campo uma equipe modificada, que, caso vença, dará ao clube a segunda melhor campanha da história rubro-negra na era dos pontos corridos do Brasileirão. Saiba mais aqui!
Crédito: PreçosparaatorcidadoFlamengonojogocontraoSportestãoabusivos(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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