Por preço de ingresso para a Nação cobrado pelo Sport, Flamengo aciona o STJD

O departamento jurídico do Flamengo acionou o Superior Tirbunal de Justiça Desporitva para tentar diminuir os valores cobrados pelo Sport para a torcida rubro-negra no jogo desta sexta, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para a Nação, a entrada está custando R$ 200, enquanto para os torcedores mandantes tem ingressos a partir de R$ 10.O clube da Gávea sustenta o pedido no Regulamento Geral das Competições, que que determina que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos Regulamentos Específicos das Competições".Já com o segundo lugar da tabela garantido, o Flamengo enfrentará o Sport - que já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com 10 desfalques, o técnico Maurício Souza mandará a campo uma equipe modificada, que, caso vença, dará ao clube a segunda melhor campanha da história rubro-negra na era dos pontos corridos do Brasileirão. Saiba mais aqui!