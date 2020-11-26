Por pandemia, Federação Paulista suspende edição da Copinha de 2021

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A Federação Paulista de Futebol, por meio de um comunicado em suas redes sociais e site oficial, anunciou que a edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, não acontecerá devido à pandemia do coronavírus que assolou o mundo em 2020.

Segundo nota publicada e assinada pelo presidente do órgão Reinaldo Carneiro Bastos, o momento não reuniu condições para que a competição fosse disputada no próximo ano e que a medida provoca “intensa dor, sobretudo pelos sonhos dos jovens atletas que veem na Copinha a primeira grande oportunidade para se mostrar ao mundo futebol”.