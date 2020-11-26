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Por pandemia, Federação Paulista suspende edição da Copinha de 2021

Em comunicado divulgado no início desta tarde, entidade anunciou que não há condições sanitárias para que os clubes disputem a competição no início do próximo ano...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 14:29
Crédito: Reprodução
A Federação Paulista de Futebol, por meio de um comunicado em suas redes sociais e site oficial, anunciou que a edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, não acontecerá devido à pandemia do coronavírus que assolou o mundo em 2020.
Segundo nota publicada e assinada pelo presidente do órgão Reinaldo Carneiro Bastos, o momento não reuniu condições para que a competição fosse disputada no próximo ano e que a medida provoca “intensa dor, sobretudo pelos sonhos dos jovens atletas que veem na Copinha a primeira grande oportunidade para se mostrar ao mundo futebol”.
No entanto, visando preservar os sonhos desses jogadores, a FPF decidiu que permitirá, na próxima edição, que atletas nascidos em 2001 possam disputar o torneio. A competição era disputada desde 1969 e, na próxima edição, teria 128 times, de todos os Estados do Brasil.Confira abaixo a nota completa:Reprodução/Twitter

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