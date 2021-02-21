Por orientação da CBF, Matheus Ferraz fica de fora da lista do Fluminense contra o Santos

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense terá uma ausência na sua lista de opções para o confronto com o Santos. Por orientação da CBF, na manhã deste domingo o zagueiro Matheus Ferraz não seguirá com a delegação do Tricolor das Laranjeiras para o confronto na Vila Belmiro.

O defensor, que foi diagnosticado com Covid-19 no dia 12, teve testes negativos nos dias 15 e 18. Inicialmente, os tricolores acreditavam que poderiam contar com Ferraz antes dos dez dias previstos no protocolo da entidade máxima do futebol nacional. Entretanto, a CBF descartou a hipótese.

"INFORMAÇÃO: O zagueiro Matheus Ferraz foi retirado da lista de relacionados para o jogo deste domingo (21/02), contra o Santos, na Vila Belmiro. O atleta teve um teste positivo (12/02) para a Covid-19, seguido de dois negativos (15 e 18/02). Por volta das 10h da manhã deste domingo, dia da partida, o Fluminense foi informado pela CBF que o atleta não teria condição de jogo"