Por Messi, Koeman não garante que Griezmann seguirá no Barcelona

Em meio aos esforços do Barcelona para garantir a renovação de Lionel Messi, a permanência de alguns astros do elenco de Ronald Koeman é tratada com cautela pelo treinador. Nesta sexta-feira, ao ser perguntado sobre a situação do francês Griezmann, o comandante deixou claro que a prioridade é a manutenção do argentino.- Para mim, Griezmann é muito importante. Foi uma grande contratação para o Barcelona e mostrou a sua qualidade. Jogou muito bem e é um jogador muito bom. Mas insisto, não sei que decisões serão tomadas no final, porque o mais importante é que o Leo fique conosco. É o futuro deste clube e temos de tentar ao máximo - admitiu Koeman.