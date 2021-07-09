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futebol

Por Messi, Koeman não garante que Griezmann seguirá no Barcelona

Ronald Koeman deixou claro que a prioridade é a manutenção do argentino: 'Não sei que decisões serão tomadas no final, porque o mais importante é que o Leo fique conosco'...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 17:25
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Em meio aos esforços do Barcelona para garantir a renovação de Lionel Messi, a permanência de alguns astros do elenco de Ronald Koeman é tratada com cautela pelo treinador. Nesta sexta-feira, ao ser perguntado sobre a situação do francês Griezmann, o comandante deixou claro que a prioridade é a manutenção do argentino.- Para mim, Griezmann é muito importante. Foi uma grande contratação para o Barcelona e mostrou a sua qualidade. Jogou muito bem e é um jogador muito bom. Mas insisto, não sei que decisões serão tomadas no final, porque o mais importante é que o Leo fique conosco. É o futuro deste clube e temos de tentar ao máximo - admitiu Koeman.
A diretoria catalã trabalha para reduzir a folha salarial e, assim, chegar a um novo acordo com Messi.+ Barcelona vai inovar! Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?
- Vou contar com todos os jogadores que temos. Se houver uma mudança, teremos que aceitá-la, mas essas são coisas e decisões que o clube deve tomar. Vamos ver quem permanece e quem sai porque faltam muitos, mas é claro que a prioridade é que o Messi fique acima de tudo - completou o treinador.

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