futebol

Por Libertadores, Santos pede adiamento de jogo do Brasileirão

Peixe tem quatro jogos antes da final da Copa Libertadores diante do Palmeiras, mas clube pediu o adiamento do confronto contra o Atlético-MG, marcado para o dia 27...
LanceNet

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:19

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Dois dias depois de garantir vaga na final da Copa Libertadores da América, o Santos já trabalha pensando na decisão contra o Palmeiras, inclusive nos bastidores. O presidente santista, Andrés Rueda já confirmou que pediu à CBF o adiamento do jogo contra o Atlético-Mg, que antecede a final da Libertadores. - Estamos conversando com a CBF, via Caboclo, para mudar a data desse jogo contra o Atlético-Mg (dia 27). Três dias antes pode atrapalhar um pouco (a final da Libertadores) - afirmou Rueda.O Santos tem quatro jogos até a grande final da Taça Libertadores, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Com Botafogo, Fortaleza, Goiás e Atlético-MG pela frente, Peixe não terá uma semana livre com jogos no meio de semana.No próximo domingo (17), o Alvinegro recebe o Botafogo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Santos ainda não venceu equipes cariocas na temporada. Na quinta-feira (21) visita o Fortaleza na Arena Castelão. Volta a atuar em casa contra o Goiás no outro domingo (24) e viaja para o confronto diante o Atlético-MG no Mineirão na quarta-feira (27) para a última partida antes da final.Em eventual título, o Peixe se classifica para o Mundial de Clubes e a sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro da Série A será ajustada. Santos atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes da FIFA 2020. A rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.
Veja os jogos do Santos antes da final da Libertadores:
Santos x Botafogo - 16 horas (Vila Belmiro) 30ª rodada
Fortaleza x Santos - 19 horas (Arena Castelão) 31ª rodada
Santos x Goiás - 18:15 horas (Vila Belmiro) 32ª rodada
Atlético-MG x Santos - 19:15 horas (Mineirão) 33ª rodada

