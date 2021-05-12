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Por jogo contra o Vasco, Botafogo adapta horários e treina pela manhã

Como primeiro jogo da decisão da Taça Rio será às 11h05, atividades do Alvinegro pelo restante da semana serão realizadas na parte da manhã...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 16:09
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mudanças. A semana de treinos do Botafogo passou por uma adaptação por conta do primeiro jogo da final da Taça Rio diante do Vasco, que será disputado no próximo domingo, às 11h05, no Estádio Nilton Santos. Por conta do horário mais cedo, o Alvinegro treinará na parte da manhã durante esta semana.
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A intenção é fazer com que os jogadores se aproximem das possíveis condições climáticas da partida e acostumem a rotina alimentar para esta primeira semana com jogo pela manhã - seja dentro e fora de campo, com as questões alimentares e físicas.
Nesta quarta-feira, por exemplo, o Alvinegro já iniciou os treinamentos na parte da manhã, no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A atividade contou com um coletivo e treinos táticos.
A equipe comandada por Marcelo Chamusca fará a final da Taça Rio diante do Cruz-Maltino em duas partidas. Não há vantagem de gol qualificado fora de casa ou empate para nenhum dos envolvidos: caso o placar agregado seja igual, a decisão irá para os pênaltis.

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