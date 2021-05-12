Por jogo contra o Vasco, Botafogo adapta horários e treina pela manhã

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mudanças. A semana de treinos do Botafogo passou por uma adaptação por conta do primeiro jogo da final da Taça Rio diante do Vasco, que será disputado no próximo domingo, às 11h05, no Estádio Nilton Santos. Por conta do horário mais cedo, o Alvinegro treinará na parte da manhã durante esta semana.

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A intenção é fazer com que os jogadores se aproximem das possíveis condições climáticas da partida e acostumem a rotina alimentar para esta primeira semana com jogo pela manhã - seja dentro e fora de campo, com as questões alimentares e físicas.

Nesta quarta-feira, por exemplo, o Alvinegro já iniciou os treinamentos na parte da manhã, no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A atividade contou com um coletivo e treinos táticos.