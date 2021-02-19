Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Por gol nos minutos finais, Botafogo desperdiçou chances de quebrar tabus no Brasileirão; relembre
Botafogo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena e o Athletico na Arena da Baixada depois da reforma...
LanceNet

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Apesar do rebaixamento para segunda divisão com uma campanha de 22% de aproveitamento, a temporada do Botafogo não começou mal. Dos oito primeiros jogos, o time perdeu apenas um, contra o Internacional. É verdade que foram seis empates, mas esse panorama poderia ser melhor caso o clube de General Severiano não tivesse sofrido gols nos minutos finais das partidas contra Corinthians e Athletico-PR na oitava e nona rodadas, respectivamente.+ Botafogo faz proposta por Thiago Lopes, meia do CoritibaCuriosamente, tanto quanto o clube paulista, quanto com o clube paranaense, o Botafogo também esteve perto de quebrar tabus. Contra o Corinthians, nunca venceu na Neo Química Arena; contra o Athletico, nunca venceu na Arena da Baixada após a reforma.Retrospecto na Neo Química Arena
Desde 2014, ano da inauguração estádio do Corinthians, foram dois empates e quatro derrotas – em 2015 as equipes não se enfrentaram porque o Glorioso estava na série B. Neste ano, o Botafogo chegou a ficar atrás do placar, mas conseguiu a virada com gols de Bruno Nazário e Salomon Kalou. Contudo, aos 48 minutos do segundo tempo, Jô empatou a partida para o Timão.
A última vitória do Botafogo sobre o Corinthians em São Paulo aconteceu no Pacaembu, no dia 11 de julho de 2012. Naquela oportunidade, Elkson (2) e Paulo André (contra) fizeram os gols da vitória do Glorioso por 3 a 1.Retrospecto na Arena da Baixada depois da reforma
Desde 2014, ano da primeira partida entre as equipes no estádio após a reforma, dois empates e quatro derrotas. No confronto deste ano, o Botafogo saiu na frente com um gol de Victor Luis, de pênalti, mas tomou o empate com Ravanelli aos 43 minutos do segundo tempo. O resultado poderia ter sido ainda pior caso Nikão convertesse o pênalti cobrado aos 48 minutos da etapa final.
A última vitória do Botafogo sobre o Athletico na Arena da Baixada aconteceu no dia 3 de agosto de 2008. Naquela oportunidade, Jorge Henrique, Túlio Lustosa e Lúcio Flávio fizeram os gols da vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados