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futebol

Por fraude fiscal na Espanha, Diego Costa pode ser preso por seis meses

Atacante do Atleti vê a possibilidade de enfrentar uma sentença de seis meses de prisão por fraude fiscal referente a 2014. Contudo, é provável que multa (pesada) seja a sentença...
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Publicado em 

29 mai 2020 às 19:26

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:26

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Nesta sexta-feira, procuradores da Espanha afirmaram que podem pedir a prisão de Diego Costa por até seis meses, sob acusação de fraude fiscal no país europeu, onde, atualmente, o atacante defende o Atlético de Madrid. Ele ainda poderá receber uma multa de 507.208 euros (cerca de R$ 2,9 milhões).
Aos 31 anos, Diego Costa é acusado de não pagar mais de 1.014.416 de euros (R$ 5,8 milhões) em impostos relativos a direitos de imagem no valor de 5,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,2 milhões).
Esclarece-se: em 2014, o hispano-brasileiro não teria declarado estes ganhos em seu imposto de renda. Contudo, Diego possui poucas chances de ser preso na Espanha, uma vez que sentença menores de dois anos podem ser suspensas pela Justiça, cujo julgamento será realizado na próxima quinta-feira.
Cabe lembrar que o caso envolvendo Diego Costa está longe de ser o único na Espanha nos últimos anos. Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo e José Mourinho, então representantes do Real Madrid, por exemplo, passaram por situações similares, que culminaram em multas pesadas - nunca em prisão. E MAIS:Em final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da JuventusApostas: Cotações para a artilharia da Premier LeagueSporTV exibe documentário inédito no Brasil sobre craque Sadio ManéArsenal monitora a situação de Moussa Dembélé, do Lyon E MAIS:

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