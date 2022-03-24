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Por estádio cheio, Abel diz que vai pedir à Leila que reduza ainda mais preço de ingressos no Palmeiras

Sobre aceitar ou não proposta de renovação, treinador disse que palmeirenses podem 'dormir tranquilos' sobre sua permanência no clube ...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 15:46
O Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0 na quarta-feira (23), nas quartas de final do Campeonato Paulista. Resultado atingido, tudo certo? Menos para Abel Ferreira, que criticou o fato de pouco mais de 26 mil pessoas terem ido ao estádio apoiar o Verdão. Ainda com as imagens do que os fãs fizeram no clássico contra o Corinthians na cabeça, o português pediu para ter lotação máxima nos próximos jogos, nem que para isso tenha que pedir à presidente Leila Pereira que reduza ainda mais os preços dos ingressos, atitude feita pela atual gestão nos duelos do Estadual.- Se for preciso abaixar mais os ingressos para termos o estádio cheio, eu falo outra vez com a Leila. A nossa equipe estava a 100%, os torcedores 70%. Precisamos deles todos. Se estivermos todos juntos aqui, vamos estar mais próximos de ganhar. Vou fazer uma crítica construtiva aos nossos torcedores, porque aceito quando nos criticam quando jogamos mal. A minha equipe hoje não jogou a 50%, jogou a 100% da vontade e da atitude. Hoje, o estádio estava em sua metade.
Ainda sobre a torcida, o treinador pediu que os torcedores 'durmam tranquilos' sobre sua permanência. Sem revelar se aceitou ou não a proposta de renovação do Palmeiras, Abel reiterou que os jogadores serão os primeiros a saber.
- Eu já disse que os primeiros que vão saber serão os meus jogadores. Vocês sabem perfeitamente a relação que tenho com este clube, com esses jogadores. São as relações que me prendem aos clubes, não é outra coisa. É o que se cria dentro do clube. Já sei que, quando não ganhar, vocês serão os primeiros a me criticar, alguns torcedores vão nos cobrar. Sei como funcionam as regras do jogo desde o primeiro dia que cheguei. Vou dizer aquilo que disse no último jogo em casa, sobretudo à torcida palmeirense: durmam descansados. Hoje, vou fazer o mesmo, também vou dormir descansado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: AbelFerreiraduranteavitóriadoVerdãosobreoItuano,naquarta(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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