Por estádio cheio, Abel diz que vai pedir à Leila que reduza ainda mais preço de ingressos no Palmeiras

O Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0 na quarta-feira (23), nas quartas de final do Campeonato Paulista. Resultado atingido, tudo certo? Menos para Abel Ferreira, que criticou o fato de pouco mais de 26 mil pessoas terem ido ao estádio apoiar o Verdão. Ainda com as imagens do que os fãs fizeram no clássico contra o Corinthians na cabeça, o português pediu para ter lotação máxima nos próximos jogos, nem que para isso tenha que pedir à presidente Leila Pereira que reduza ainda mais os preços dos ingressos, atitude feita pela atual gestão nos duelos do Estadual.- Se for preciso abaixar mais os ingressos para termos o estádio cheio, eu falo outra vez com a Leila. A nossa equipe estava a 100%, os torcedores 70%. Precisamos deles todos. Se estivermos todos juntos aqui, vamos estar mais próximos de ganhar. Vou fazer uma crítica construtiva aos nossos torcedores, porque aceito quando nos criticam quando jogamos mal. A minha equipe hoje não jogou a 50%, jogou a 100% da vontade e da atitude. Hoje, o estádio estava em sua metade.