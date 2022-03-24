Por estádio cheio, Abel diz que vai pedir à Leila que reduza ainda mais preço de ingressos no Palmeiras

O Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0 na quarta-feira (23), nas quartas de final do Campeonato Paulista. Resultado atingido, tudo certo? Menos para Abel Ferreira, que criticou o fato de pouco mais de 26 mil pessoas terem ido ao estádio apoiar o Verdão. Ainda com as imagens do que os fãs fizeram no clássico contra o Corinthians na cabeça, o português pediu para ter lotação máxima nos próximos jogos, nem que para isso tenha que pedir à presidente Leila Pereira que reduza ainda mais os preços dos ingressos, atitude feita pela atual gestão nos duelos do Estadual.- Se for preciso abaixar mais os ingressos para termos o estádio cheio, eu falo outra vez com a Leila. A nossa equipe estava a 100%, os torcedores 70%. Precisamos deles todos. Se estivermos todos juntos aqui, vamos estar mais próximos de ganhar. Vou fazer uma crítica construtiva aos nossos torcedores, porque aceito quando nos criticam quando jogamos mal. A minha equipe hoje não jogou a 50%, jogou a 100% da vontade e da atitude. Hoje, o estádio estava em sua metade.
Ainda sobre a torcida, o treinador pediu que os torcedores 'durmam tranquilos' sobre sua permanência. Sem revelar se aceitou ou não a proposta de renovação do Palmeiras, Abel reiterou que os jogadores serão os primeiros a saber.
- Eu já disse que os primeiros que vão saber serão os meus jogadores. Vocês sabem perfeitamente a relação que tenho com este clube, com esses jogadores. São as relações que me prendem aos clubes, não é outra coisa. É o que se cria dentro do clube. Já sei que, quando não ganhar, vocês serão os primeiros a me criticar, alguns torcedores vão nos cobrar. Sei como funcionam as regras do jogo desde o primeiro dia que cheguei. Vou dizer aquilo que disse no último jogo em casa, sobretudo à torcida palmeirense: durmam descansados. Hoje, vou fazer o mesmo, também vou dormir descansado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!