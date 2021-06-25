Por empréstimo do Sport, Ewerton chega ao CSA

Mais um reforço para o CSA desembarcou no clube na última quinta-feira (24), esse com a versatilidade de atuar em duas posições bastante distintas: a lateral-direita e também o ataque.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Isso porque o jovem Ewerthon, cria das categorias de base do Sport e emprestado pelo time pernambucano ao Azulão, chegou a fazer algumas partidas no time principal do Sport atuando como atacante pelas beiradas de campo dada a sua característica de velocidade.