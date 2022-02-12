Por empréstimo do Grêmio, Guilherme Guedes chega à Chapecoense

O setor da lateral-esquerda da Chapecoense foi reforçado neste sábado (12) com a confirmação da chegada por empréstimo de Guilherme Guedes, nome que segue com seus direitos ligados ao Grêmio. O acordo de cessão tem validade até novembro deste ano, data de término da Série B do Brasileirão.>A campanha da Chape até aqui no Campeonato CatarinenseComo a Chape descreveu em seu site oficial, os vencimentos do atleta de 22 anos de idade que é formado nas categorias de base do clube gaúcho serão pagos de maneira integral pelo Grêmio. A negociação ocorreu desta forma em função de uma "contrapartida" pela ida sem custos do jovem Bernardo Zortéa para a equipe Sub-15 do clube de Porto Alegre.
Antes de se transferir para o Verdão do Oeste, Guilherme chegou a integrar o grupo de atleta utilizados em duas partidas na disputa do Campeonato Gaúcho antes do uso do considerado como elenco principal: na vitória diante do Caxias por 2 a 1, na estreia, e no empate por 1 a 1 frente ao Brasil de Pelotas.
Como o jogador já estava em atividade e tem seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele está à disposição do técnico Felipe Endres para realizar a sua estreia.