Por empréstimo do Grêmio, Guilherme Guedes chega à Chapecoense

O setor da lateral-esquerda da Chapecoense foi reforçado neste sábado (12) com a confirmação da chegada por empréstimo de Guilherme Guedes, nome que segue com seus direitos ligados ao Grêmio. O acordo de cessão tem validade até novembro deste ano, data de término da Série B do Brasileirão.>A campanha da Chape até aqui no Campeonato CatarinenseComo a Chape descreveu em seu site oficial, os vencimentos do atleta de 22 anos de idade que é formado nas categorias de base do clube gaúcho serão pagos de maneira integral pelo Grêmio. A negociação ocorreu desta forma em função de uma "contrapartida" pela ida sem custos do jovem Bernardo Zortéa para a equipe Sub-15 do clube de Porto Alegre.