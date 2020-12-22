Por defesas contra o Bahia, João Paulo é homenageado pelo Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O goleiro João Paulo foi homenageado pelo Santos por conta de uma série de duas defesas consecutivas realizadas por ele na vitória santista por 3 a 1 sobre o Bahia, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, no dia 01º de novembro.

As intervenções nos chutes de Elber e Gilberto proporcionaram ao arqueiro santista a condecoração com uma placa, que será alocada ao lado de uma outra, em uma das paredes do estádio Urbano Caldeira, tão especial quanto, já que relembra uma série de cinco defesas seguidas do uruguaio Rodolfo Rodríguez, em uma partida que o Peixe venceu o América de Rio Preto por 2 a 0, pelo Paulistão de 1984.

- É um motivo de muita honra. Fui criado praticamente aqui dentro. Eu sou santista, meu pai é santista e sempre tive o sonho de um dia defender as cores do Santos, poder honrar essa camisa. Mais um sonho realizado na minha vida, um momento único que vou levar para toda a vida - afirmou João Paulo, através das redes sociais do Peixe. Através do seu perfil pessoal, João Paulo relembrou a sua trajetória até vestir a camisa santista.

- Hoje me lembrei de alguns anos atrás, quando ainda era uma criança e sonhava em vestir esse manto sagrado, fazer história, jogar na Vila Belmiro, e Deus realizou todos os meus sonhos. É um motivo de muito orgulho pra mim, que morei debaixo das arquibancadas da Vila, e hoje receber uma placa com o meu nome é algo surreal - escreveu o goleiro.