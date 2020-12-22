AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Por defesas contra o Bahia, João Paulo é homenageado pelo Santos

Goleiro terá placa instalada ao lado de condecoração ao ídolo santista Rodolfo Rodríguez...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:04
Crédito: Divulgação/Santos FC
O goleiro João Paulo foi homenageado pelo Santos por conta de uma série de duas defesas consecutivas realizadas por ele na vitória santista por 3 a 1 sobre o Bahia, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, no dia 01º de novembro.
As intervenções nos chutes de Elber e Gilberto proporcionaram ao arqueiro santista a condecoração com uma placa, que será alocada ao lado de uma outra, em uma das paredes do estádio Urbano Caldeira, tão especial quanto, já que relembra uma série de cinco defesas seguidas do uruguaio Rodolfo Rodríguez, em uma partida que o Peixe venceu o América de Rio Preto por 2 a 0, pelo Paulistão de 1984.
- É um motivo de muita honra. Fui criado praticamente aqui dentro. Eu sou santista, meu pai é santista e sempre tive o sonho de um dia defender as cores do Santos, poder honrar essa camisa. Mais um sonho realizado na minha vida, um momento único que vou levar para toda a vida - afirmou João Paulo, através das redes sociais do Peixe. Através do seu perfil pessoal, João Paulo relembrou a sua trajetória até vestir a camisa santista.
- Hoje me lembrei de alguns anos atrás, quando ainda era uma criança e sonhava em vestir esse manto sagrado, fazer história, jogar na Vila Belmiro, e Deus realizou todos os meus sonhos. É um motivo de muito orgulho pra mim, que morei debaixo das arquibancadas da Vila, e hoje receber uma placa com o meu nome é algo surreal - escreveu o goleiro.
João alçou aos profissionais do Peixe em 2015, mas conquistou o seu espaço no clube nesta temporada, após a saída de Éverson para o Atlético-MG e lesão de Vladimir. No entanto, após 25 jogos disputados, o terceiro goleiro que virou titular, voltou ao banco de reservas após perder espaço para John, quarta opção para meta no início do ano, que agarrou a oportunidade após João perder alguns jogos por conta da contaminação pela Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo Galpão em "Um Ensaio Sobre a Cegueira", no Sesc Glória, em Vitória, em 20 de junho de 2026
"Ensaio Sobre a Cegueira" do Grupo Galpão inquieta e convoca a seguir
Erika Kunkel, Américo Buaiz e Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil
Museu da Identidade Capixaba é lançado para valorizar a cultura do ES
Procissão de São Pedro em Cachoeiro
Diocese no ES vem a público explicar por que mudou data da festa do padroeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados