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Por decreto do estado de Goiás, jogos da Copa do Brasil e Goianão são suspensos

Confrontos passam por modificação no calendário onde a CBF busca novos palcos para manter as disputas nessa semana...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 16:34
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Os jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil entre Goianésia x CRB e Ypiranga-AP x Santa Cruz além de Iporá x Goiás pelo Campeonato Goiano não serão mais realizados nessa quarta-feira (17), oficializaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Goiana de Futebol (FGF).>Como estão os confrontos da Copa do BrasilA medida respeita determinação emitida pelo Governo do Estado de Goiás proibindo o funcionamento de estabelecimentos e realização de atividades não-essenciais até o fim do mês de março. Como o futebol não está incluso como atividade essencial, os confrontos previamente agendados não o tem autorização para ocorrer dentro do território goiano.
Inicialmente, as partidas do Ypiranga e do Goianésia estão marcadas para acontecer na quinta-feira (18) em horário e local a serem definidos pela CBF através de negociação com locais que autorizem partidas em meio a pandemia.
Outros compromissos que estão agendados para a próxima quinta-feira (18) pela Copa do Brasil (Porto Velho x Ferroviário e Jaraguá x Manaus) precisarão ser realocados, esses ainda sem uma previsão de calendário assim como Iporá x Goiás.

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