Por decreto do estado de Goiás, jogos da Copa do Brasil e Goianão são suspensos

Os jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil entre Goianésia x CRB e Ypiranga-AP x Santa Cruz além de Iporá x Goiás pelo Campeonato Goiano não serão mais realizados nessa quarta-feira (17), oficializaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Goiana de Futebol (FGF).>Como estão os confrontos da Copa do BrasilA medida respeita determinação emitida pelo Governo do Estado de Goiás proibindo o funcionamento de estabelecimentos e realização de atividades não-essenciais até o fim do mês de março. Como o futebol não está incluso como atividade essencial, os confrontos previamente agendados não o tem autorização para ocorrer dentro do território goiano.