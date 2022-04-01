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Por decisão pessoal, Lênin Franco deixa de ser diretor de negócios do Botafogo

Profissional de negócios entrega cargo e se despede do Botafogo nesta sexta-feira...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 11:52
Lênin Franco está de saída do Botafogo. O executivo entregou o cargo de diretor de negócios e, por decisão própria, pediu demissão do Alvinegro nesta sexta-feira. O clube se pronunciou oficialmente em nota divulgada durante a manhã.+ Começo do Brasileirão, reta final da janela e expectativa por reforços: o abril do Botafogo
O executivo chegou ao Alvinegro em julho de 2021 e ajudou a formatar o novo programa de sócio-torcedor, o "Camisa7". Mais recentemente, ele tinha fechado um acordo com a Volt para ser a nova fornecedora de materiais do clube, mas John Textor rompeu com o contrato.
Ele também foi responsável por fechar o contrato com a EstrelaBet, marca que foi patrocinadora master do Botafogo nos últimos meses - o Alvinegro não tinha um acordo neste sentido há dois anos. Ele se despediu do clube em uma rede social."Vai chegando ao fim uma bela história, que graças a Deus teve um final feliz.
Na sua essência todo projeto possui um requisito básico; começo, meio e fim. Cheguei ao Botafogo em julho de 2021, clube em 14º lugar, sem credibilidade no mercado, com imagem desgastada, com torcida magoada e lutando para superar a cada mês as dificuldades que apareciam dia a dia.
Hoje, 9 meses depois, deixo o clube Campeão Brasileiro, com a credibilidade no mercado, novo posicionamento de imagem e com a autoestima da torcida totalmente recuperada.Digo sem medo, sem esses fatores, sem organização prévia, sem a chegada uma equipe profissional, a SAF da forma que se deu, não seria possível!
Entendo que toda transição passa por suas dificuldades, principalmente num processo que é novo no futebol brasileiro, mas por algumas convicções, entendo que é chegada a hora de encerrar minha participação no clube.
Depois de muitos sacrifícios pessoais, como ficar longe de minha família, o Botafogo e eu terminamos nossa relação de trabalho, apenas de trabalho, porque a admiração pela instituição, pela torcida e principalmente pelas pessoas que fazem o Botafogo, nunca vai acabar.
Em primeiro lugar, queria agradecer em especial a Jorge Braga, Durcesio e Vinícius pelo convite, aliás, convite não, oportunidade, oportunidade de viver algo indescritível na minha vida profissional e pessoal, em segundo lugar, a minha equipe, geniais, companheiros e apaixonados pelo clube, além disso, agradecer a todos os funcionários e atletas indistintamente, fizeram o possível e impossível para reconstrução do clube.
Agradecer aos meus colegas de diretoria, Parrode e Freeland, sempre dispostos e dedicados para que a profissionalização fosse alcançada o mais rápido possível e um agradecimento especial para torcida, que em sua grande maioria me abraçou desde o início, me cobrou, incentivou e acreditou.
O torcedor apoiou, se dedicou e “EMBALOU”, alcançamos recordes de performance nas redes, de vendas no e-commerce e muitas outras coisas, o torcedor recuperou a autoestima e hoje pode bater no peito com orgulho e dizer: "Isso é Botafogo de Futebol e Regatas".
Valeu, Fogão!"
Crédito: LêninFrancodeixouocargodediretordenegóciosnoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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