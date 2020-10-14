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futebol

Por contratação de Robinho, Santos perde patrocinador

Ortohpride rompre vínculo com o Peixe que se encerraria em quatro meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 18:26

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:26

Por conta da contratação de Robinho, o Santos perdeu a Orthopride como patrocinadora. A franquia de serviços ortodônticos estampava a parte interna da numeração das camisas e rompeu o vínculo que iria até fevereiro de 2021.
A informação foi inicialmente publicada pelo “GE”. O atacante foi contratado para a sua quarta passagem pelo Alvinegro no último sábado (10), em um contrato válido por cinco meses, com R$ 1,5 mil mensais em salários neste período. Contudo, sobre o “Rei das Pedaladas” há uma condenação em primeira instância na corte italiana desde 2017 que aponta a participação do jogador em um suposto crime de violência sexual contra uma jovem albanesa.
A defesa do atleta garante que há recurso e outras instâncias para a sentença final, e que há evidências que comprovam a ausência da participação do atacante no caso.

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