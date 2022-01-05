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Por conta dos desfalques causados pela Covid-19, Vasco muda plano de treinos em Pinheiral

Início do período da pré-temporada no Sul do Estado do Rio foi adiado em uma semana. Cruz-Maltino vai ficar no local até a estreia no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:28

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:28

Os seis desfalques que o elenco do Vasco já tem por conta da Covid-19 fizeram o clube mudar o planejamento. Agora, em vez de ficar uma semana no CT João Havelange, em Pinheiral, a partir desta terça-feira (11/1), o Cruz-Maltino vai para o local na semana seguinte, e voltará do local após a estreia no Campeonato Carioca.O jogo será no fim do mês, ainda sem data definida, contra o Volta Redonda, na casa do adversário. A cidade é vizinha à que vai receber os treinos de Nene e companhia. Confira a nota publicada pelo Vasco, que trata também da mudança da data da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo:
"Nossa programação sofreu algumas alterações no início desta semana devido aos casos de Covid-19 no retorno para a pré-temporada. A ida para Pinheiral, que ocorreria no próximo dia 11, foi adiada em uma semana.
O elenco seguirá para o CT João Havelange entre os dias 19 e 20 e só retornará ao Rio de Janeiro após a partida de estreia no Campeonato Carioca, diante do Volta Redonda, na casa do adversário.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
Seguindo as mudanças, ainda comunicamos que a coletiva de imprensa do técnico Zé Ricardo, de forma online, foi transferida para este sábado (08/01).
Sobre a reabertura das portas do CT Moacyr Barbosa para atendimentos presenciais à imprensa, informamos que ocorrerá ao longo da próxima semana."
Crédito: VascoesteveemPinheiralpelaúltimavezem2016(Foto:PauloFernandes/Vasco.com.br

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