Por conta dos desfalques causados pela Covid-19, Vasco muda plano de treinos em Pinheiral

Os seis desfalques que o elenco do Vasco já tem por conta da Covid-19 fizeram o clube mudar o planejamento. Agora, em vez de ficar uma semana no CT João Havelange, em Pinheiral, a partir desta terça-feira (11/1), o Cruz-Maltino vai para o local na semana seguinte, e voltará do local após a estreia no Campeonato Carioca.O jogo será no fim do mês, ainda sem data definida, contra o Volta Redonda, na casa do adversário. A cidade é vizinha à que vai receber os treinos de Nene e companhia. Confira a nota publicada pelo Vasco, que trata também da mudança da data da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo:

"Nossa programação sofreu algumas alterações no início desta semana devido aos casos de Covid-19 no retorno para a pré-temporada. A ida para Pinheiral, que ocorreria no próximo dia 11, foi adiada em uma semana.

O elenco seguirá para o CT João Havelange entre os dias 19 e 20 e só retornará ao Rio de Janeiro após a partida de estreia no Campeonato Carioca, diante do Volta Redonda, na casa do adversário.

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Seguindo as mudanças, ainda comunicamos que a coletiva de imprensa do técnico Zé Ricardo, de forma online, foi transferida para este sábado (08/01).

Sobre a reabertura das portas do CT Moacyr Barbosa para atendimentos presenciais à imprensa, informamos que ocorrerá ao longo da próxima semana."