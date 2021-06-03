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Por conta de briga na final da Copa do Nordeste, jogadores de Bahia e Ceará são punidos no STJD

Confusão ocorreu após o término da partida e os clubes terão que lidar com desfalques no Brasileirão e Copa do Brasil...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 16:19
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
A briga generalizada entre jogadores do Ceará e Bahia na final da Copa do Nordeste gerou punição para os atletas no STJD, o que certamente será sentido nas próximas rodadas do Brasileirão.
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Pelo lado do Ceará, Steven Mendoza se deu mal e pegou uma pena pesada de oito partidas sem ajudar o seu time.
Vale lembrar, que ele foi um dos que iniciaram a briga e trocou socos com Nino Paraíba, o lateral-direito do Tricolor.
Por falar em Nino, o atleta, que nem em campo estava, mas apareceu na hora da briga por conta da troca de ofensas com o rival, fica sete partidas fora de combate.
O atacante Jael, do Ceará, foi punido por sete jogos. Enquanto isso, Daniel e Juninho, do Bahia e Gabriel Dias, do Vozão, estão fora por seis jogos.
Como a Copa do Nordeste chegou ao fim, os atletas precisam cumprir as penas nos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os times informaram que irão recorrer da decisão.
Punição financeira
Bahia e Ceará também foram enquadrados no artigo 257, que trata de participar de rixa, tumulto ou conflito, e acabaram multados financeiramente por R$ 15 mil. O Vozão também foi multado por R$1,6 mil por conta de atraso.

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