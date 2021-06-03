Por conta de briga na final da Copa do Nordeste, jogadores de Bahia e Ceará são punidos no STJD

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A briga generalizada entre jogadores do Ceará e Bahia na final da Copa do Nordeste gerou punição para os atletas no STJD, o que certamente será sentido nas próximas rodadas do Brasileirão.

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Pelo lado do Ceará, Steven Mendoza se deu mal e pegou uma pena pesada de oito partidas sem ajudar o seu time.

Vale lembrar, que ele foi um dos que iniciaram a briga e trocou socos com Nino Paraíba, o lateral-direito do Tricolor.

Por falar em Nino, o atleta, que nem em campo estava, mas apareceu na hora da briga por conta da troca de ofensas com o rival, fica sete partidas fora de combate.

O atacante Jael, do Ceará, foi punido por sete jogos. Enquanto isso, Daniel e Juninho, do Bahia e Gabriel Dias, do Vozão, estão fora por seis jogos.

Como a Copa do Nordeste chegou ao fim, os atletas precisam cumprir as penas nos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os times informaram que irão recorrer da decisão.

Punição financeira