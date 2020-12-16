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Por conta da Covid-19, Jogo das Estrelas, de Zico, não será realizado em 2020

Júnior Coimbra, filho de Zico e organizador do evento, anunciou a decisão nas redes sociais...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:24
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena
O Jogo das Estrelas, partida beneficente realizada anualmente por Zico, no Maracanã, não será realizada em 2020. A decisão foi feita por Júnior Coimbra, filho do ex-craque do Flamengo e Seleção Brasileira e organizador do evento, que explicou que o momento vivido no país, em especial no Rio de Janeiro com o crescimento dos casos de Covid-19, impossibilita a realização do amistoso.
- Foi uma decisão difícil, mas com certeza a mais acertada e correta nesse momento que vivemos. Nos últimos meses discutimos vários cenários, todos com um jogo sem público, seja no Maracanã ou até mesmo no CFZ, que foi onde começou o evento. Mas, com tudo que vem acontecendo, com o crescimento de casos de COVID e com tantas mortes de pessoas queridas, não havia nenhuma possibilidade de colocarmos em risco todos os jogadores e as pessoas que trabalham no evento - publicou Júnior Coimbra nesta terça-feira.Além dos colaboradores e trabalhadores envolvidos no evento, a saúde dos atletas também foi levada em consideração, uma vez que muitos ex-jogadores participam do evento e fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus.
O Jogo das Estrelas teve a sua 16ª edição realizada em dezembro de 2019. A partida beneficente, que arrecada doações para diversas instituições, vem sendo realizada no Maracanã, mas teve início no Centro de Futebol Zico, o CFZ.
De acordo com Júnior Coimbra, é trabalhada a possibilidade de ser realizado um evento virtual em janeiro, com "a participação de muitas estrelas que fizeram história nesses 17 anos", publicou em sua rede social. Desta forma, o propósito beneficente do evento poderá ser alcançado pelo Jogo das Estrelas.

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