Por conscientização, Bahia prepara uniforme especial na retomada do Nordestão

Crédito: Divulgação/Bahia

O caráter de atenção a causa importantes que vem marcando a imagem do Bahia no futebol brasileiro se fará novamente presente quando o Esquadrão fizer sua primeira partida oficial de retomada as atividades enfrentando o Náutico às 20h (horário de Brasília) pela Copa do Nordeste.

O clube informou que utilizará em seu uniforme um visual diferente com relação ao escudo do clube visando a conscientização da importância do uso da máscara como forma de prevenção ao novo coronavírus. Com isso, parte do símbolo do Esquadrão estará coberto pelo desenho semelhante a uma máscara.

- Não é porque voltaremos a jogar após 4 meses que você deve baixar a guarda. Nosso escudo estará assim, quarta, para lembrar: se precisar sair de casa, vá sempre de máscara - divulgou o clube como mensagem de anúncio da iniciativa.