Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por conscientização, Bahia prepara uniforme especial na retomada do Nordestão

Clube terá seu escudo parcialmente coberto pelo desenho de uma máscara lembrando da medida de prevenção contra o novo coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 16:42

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:42

Crédito: Divulgação/Bahia
O caráter de atenção a causa importantes que vem marcando a imagem do Bahia no futebol brasileiro se fará novamente presente quando o Esquadrão fizer sua primeira partida oficial de retomada as atividades enfrentando o Náutico às 20h (horário de Brasília) pela Copa do Nordeste.
O clube informou que utilizará em seu uniforme um visual diferente com relação ao escudo do clube visando a conscientização da importância do uso da máscara como forma de prevenção ao novo coronavírus. Com isso, parte do símbolo do Esquadrão estará coberto pelo desenho semelhante a uma máscara.
- Não é porque voltaremos a jogar após 4 meses que você deve baixar a guarda. Nosso escudo estará assim, quarta, para lembrar: se precisar sair de casa, vá sempre de máscara - divulgou o clube como mensagem de anúncio da iniciativa.
Dentro das quatro linhas, a partida não terá impacto direto no futuro da equipe pensando na classificação ao mata-mata. Em segundo lugar do Grupo A com 14 pontos, o time do técnico Roger Machado não tem como ser ultrapassado pelo quinto colocado da chave, nesse momento o Sport, que tem nove unidades conquistadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados