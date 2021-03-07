Por causa da pandemia, Flamengo anuncia adiamento da cirurgia no joelho de César

O Flamengo informou, na noite deste sábado, o adiamento da cirurgia no joelho direito do goleiro César. De acordo com o clube, a mudança ocorreu porque o Hospital Samaritano, onde ocorreria o procedimento, passou a exigir o resultado de exame de PCR antes da cirurgia, em razão da pandemia de Covid-19. Ainda não há uma nova data para a realização do procedimento. César se lesionou em um treinamento antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito. O goleiro que tinha o empréstimo encaminhado ao Atlético-GO, ficará um longo período fora dos gramados e ficará se recuperando no Flamengo.