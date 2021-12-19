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Por aniversário do Cruzeiro, Ronaldo cancela viagem de fim de ano com a família

Jogador definiu que desembarca em Belo Horizonte no dia 2 de janeiro, quando a Raposa completa 101 anos, para iniciar sua trajetória no comando do time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 21:11

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 21:11

Os familiares de Ronaldo Fenômeno não terão um fim de ano com viagens como haviam planejado. Isso porque o jogador já tem data certa para desembarcar em Belo Horizonte e precisou cancelar tudo que já tinha pensado.
Em entrevista ao seu canal na Twitch, o jogador revelou que desembarca em Belo Horizonte no próximo dia 2 de janeiro, quando o Cruzeiro completa 101 anos de existência.
- Estava prevendo que isso ia acontecer, o anúncio, o entusiasmo, já até cancelei a viagem de fim de ano. Dia 2 de janeiro, aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estarei em Belo Horizonte. Vai ser um momento marcante para mim.
O Cruzeiro completa 101 anos de existência e o primeiro com um novo dono. Ronaldo comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Raposa. A expectativa é que o clube receba R$ 400 milhões em investimentos nos próximos anos. Dessa quantia, pelo menos R$ 50 milhões serão colocados no clube de imediato, para pagamento de dívidas urgentes, como problemas na Fifa, algo que complica o time celeste para registrar novos jogadores.
- A gente já estava há um tempo conversando. A XP (Investimentos) me procurou com a possibilidade real de que fosse aprovado isso na assembleia do Cruzeiro (a venda de 90% das ações do clube). Fiquei muito interessado, quis saber mais do projeto, da possibilidade. Conversamos, deixamos encaminhado muita coisa e ontem foi aprovado por unanimidade na assembleia. O Cruzeiro chegou numa situação, com a dívida alta, muito ruim. Vamos ter muito trabalho pela frente - finalizou.
Crédito: MontagemLance!

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