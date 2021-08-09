Por alta no número de casos de Covid-19, Prefeitura do Rio de Janeiro suspende público nos estádios

A alta no número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro fez a Prefeitura dar uma passo atrás. Nesta segunda, em nota técnica publicada pela Secretaria de Saúde, o município vetou a presença de público nos estádios. Em 30 de julho, 10% da capacidade das arquibancadas haviam sido liberados pela Prefeitura."Fica SUSPENSA a autorização para a presença de público em estádios, ginásios e demais equipamentos durante a realização de partidas e eventos esportivos, incluindo-se eventuais torcedores convidados, sendo admitida a presença dos respectivos atletas e delegações técnicas, da comissão de arbitragem, dos profissionais de imprensa, atendimento médico e segurança pública e de funcionários da manutenção", diz trecho da nota. Confira, na íntegra, abaixo.Ao longo da última semana, tanto Flamengo quanto Fluminense solicitaram à Prefeitura a possibilidade de atuar com a presença parcial de público nas partidas válidas pela Libertadores, mas não serão atendidos. O Rubro-Negro enfrentará o Olímpia, no dia 18, em Brasília. O Tricolor recebeu a resposta da Prefeitura nesta segunda, e mandará o jogo no Maracanã sem torcedores.Leia a íntegra da nota abaixo: