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futebol

Pontuação do Flamengo após 23 jogos é maior do que em 2020

Campanha do líder Atlético-MG, no entanto, supera a do São Paulo no ano passado...

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:23

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 12:23
Crédito: Pedro foi um dos destaques na vitória sobre o Juventude (Alexandre Vidal/ Flamengo
O Atlético Mineiro fez 3 a 1 no Santos nesta quarta-feira. O Flamengo, por sua vez, ganhou de 3 a 1 do Juventude. Assim como na rodada passada, ambos venceram seus jogos e mantiveram a briga pelo título aberta. Apesar dos 11 pontos que separam atualmente os times, líder e vice-líder da competição, a diferença pode cair para apenas cinco, caso o Rubro-Negro vença as duas partidas a menos que tem para disputar. E tirar essa vantagem não seria algo inédito para a equipe da Gávea.
A campanha do Flamengo neste ano, após 23 jogos disputados, vem sendo superior a do ano passado, onde se sagrou campeão pela segunda vez seguida. São 45 pontos conquistados nesta edição contra 42 no mesmo período em 2020. Com um detalhe: na temporada anterior, a equipe era a 3ª colocada com o mesmo números de partidas realizadas que seus concorrentes, enquanto que atualmente é o vice-líder com confrontos a menos.
Por outro lado, o desempenho do Atlético também vem sendo melhor que o do São Paulo, 1º colocado após 25 rodadas no ano passado. O Galo já acumula 56 pontos, seis a mais que o Tricolor em 2020 no mesmo recorte. E ainda leva ampla vantagem no critério de desempate, somando 17 vitórias contra 14 dos paulistas. Ou seja, tanto mineiros quanto cariocas vêm puxando a pontuação dos primeiros colocados para cima, se distanciando do bloco que luta, a princípio, pela zona de classificação para a Libertadores.
No comparativo, vantagem para o Atlético que está com 6 pontos a mais em relação ao líder de 2020, enquanto que Flamengo conquistou três a mais que o seu desempenho anterior. No próximo dia 30, porém, as equipes se enfrentarão no Maracanã, pela 29ª rodada, numa espécie de final antecipada. Um jogo que pode não ser realmente a decisão, mas que certamente será importante para desfecho do campeonato.

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