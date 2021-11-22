Ponto de troca de ingressos para torcedores do Palmeiras tem pouca movimentação em Montevidéu

Começou nesta segunda-feira pela manhã a troca de ingressos para torcedores do Palmeiras que venham a Montevidéu para a final da Copa Libertadores. O ponto está localizado no bairro de Punta Carretas, em um shopping da região. No entanto, foram poucos os torcedores que estiveram no local para pegar suas entradas, o movimento maior segue sendo no Brasil, antes do embarque.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2021 clicando aqui

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A reportagem do LANCE! foi ao Shopping Punta Carretas para observar o fluxo de pessoas que estariam por ali para realizar a troca, mas durante o período em que ficou por lá, viu apenas um torcedor palmeirense, que preferiu não se identificar. Os responsáveis pela segurança do estabelecimento não permitiram vídeos e fotos, mas responderam que, de fato, o movimento estava baixo.

O local para troca fica em uma das saídas do shopping, que é na rua Francisco Garcia Cortinas. Pelo menos dois policiais estavam de prontidão para controlar qualquer tipo de problema, além da própria segurança do shopping. Mas, como dito acima, não foi preciso que eles entrassem em ação, pelo menos nesse primeiro dia. O funcionamento é das 10h às 22h até sexta-feira. No sábado, dia da final, o local fecha às 17h, mesmo horário da decisão.

Em conversa informal com os funcionários do posto de troca, foi dito que grande parte das entrada serão mesmo retiradas no Brasil e o movimento deve crescer mais perto do fim da semana, quando mais torcedores devem chegar a Montevidéu. Vale lembrar que a Conmebol reforçou o pedido para que os brasileiros evitem desembarcar no Uruguai sem o ingresso nas mãos.

Serviço:

Troca de Ingressos para a torcida do Palmeiras

Shopping Punta CarretasEntrada na Rua Francisco Garcia CortinasPaseo de ServiciosFuncionamento: das 10h às 22h até sexta-feira/sábado até 17h