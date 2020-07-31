futebol

Ponte provoca Jesualdo após eliminação: 'E aí, Jesu? Prazer'

Perfil da Macaca no Twitter faz referência à declaração do treinador português de que não conhecia muito bem a equipe campineira antes da partida pelas quartas do Paulistão...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:50

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A Ponte Preta tratou de provocar o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, após a vitória por 3 a 1, de virada, na Vila Belmiro, e a classificação para as semifinais do estadual. Em postagem nas redes sociais, a Macaca colocou a frase 'E aí, Jesu? Prazer, meu nome é Ponte Preta, mas pode me chamar de Maior do Interior. CAMPINAS TÁ COMO, NAÇÃO PONTEPRETANA?!'.
Veja o tweet A provocação faz referência a declaração dada pelo treinador santista, que, após a última rodada da fase de grupos, disse que não conhecia direito o clube campineiro e também quando ficou definido que os times se cruzariam nas quartas de final.
Com a classificação, a Ponte vai encarar a Palmeiras, às 19h do próximo domingo, no Allianz Parque. Na outra semifinal, se enfrentam Corinthians e Mirassol, às 19h, na Arena Corinthians.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

