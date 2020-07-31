Ponte provoca Jesualdo após eliminação: 'E aí, Jesu? Prazer'

A Ponte Preta tratou de provocar o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, após a vitória por 3 a 1, de virada, na Vila Belmiro, e a classificação para as semifinais do estadual. Em postagem nas redes sociais, a Macaca colocou a frase 'E aí, Jesu? Prazer, meu nome é Ponte Preta, mas pode me chamar de Maior do Interior. CAMPINAS TÁ COMO, NAÇÃO PONTEPRETANA?!'.
Veja o tweet A provocação faz referência a declaração dada pelo treinador santista, que, após a última rodada da fase de grupos, disse que não conhecia direito o clube campineiro e também quando ficou definido que os times se cruzariam nas quartas de final.
Com a classificação, a Ponte vai encarar a Palmeiras, às 19h do próximo domingo, no Allianz Parque. Na outra semifinal, se enfrentam Corinthians e Mirassol, às 19h, na Arena Corinthians.