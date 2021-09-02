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Ponte Preta x Sampaio Corrêa: prováveis times e onde assistir

Enquanto a Macaca tenta manter aproveitamento em casa para sair das imediações do Z4, a Bolívia busca vitória que a colocaria dentro do G4...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 16:57
Crédito: No primeiro turno, vitória maranhense por 1 a 0 em São Luis (Fredson Ferreira/Sampaio Corrêa
No duelo entre a Macaca e a Bolívia Querida, Ponte Preta e Sampaio Corrêa darão continuidade, na próxima sexta-feira (3), em Campinas, a disputa da 22ª Rodada no Brasileirão da Série B. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDo lado da Ponte, a ideia é manter o bom aproveitamento recente atuando como mandante (vem de vitórias contra Goiás, Londrina, Confiança e Brusque em Campinas) para compensar os resultados ruins sendo visitante (ainda não ganhou no torneio). E, com isso, elevar a atual 15ª posição com 22 unidades, somente um ponto acima do 17° colocado, o Londrina.
Já para o Paio, o time maranhense não sabe o que é ser derrotado atuando longe de São Luis há seis rodadas e chega para o duelo no interior paulista necessitado de vencer para retornar ao G4.
Neste momento, a equipe do técnico Felipe Surian está em quinto lugar com 34 pontos, um a menos do que o Botafogo, quarto colocado.FICHA TÉCNICA​PONTE PRETA x SAMPAIO CORRÊA
Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data e hora: 03/09/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)Assistentes: Leandro do Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (ambos MS)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde assistir: Premiere
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)
Ivan, Kevin, Cleylton, Thiago Lopes e Felipe Albuquerque; Marcos Júnior, Vini Locatelli e Fessin; Iago, Moisés e Rodrigão.
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)
Mota; Watson, Joécio, Éder Lima e Matheus Mascarenhas; Betinho, Ferreira e Eloir; Jean Silva, Nádson e Ciel.

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