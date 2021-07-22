futebol

Ponte Preta x Goiás: prováveis escalações e onde assistir

Jogo de clubes em situações distintas na tabela de classificação da Série B ocorrerá na próxima sexta-feira (23)...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:24

LanceNet

Crédito: Divulgação/Ponte Preta
Um encontro de equipes que fazem projeções a curto e médio prazo bem diferentes na Série B acontecerá na próxima sexta-feira (23), em Campinas, no compromisso entre Ponte Preta e Goiás. Do lado dos anfitriões, o momento é de tentar o quanto antes deixar a temida zona de rebaixamento onde é o 19° colocado com nove pontos, dois a menos do que o primeiro time fora da região, o Brasil de Pelotas.
Já são cinco jogos em sequência sem vencer sendo que, na última rodada, o time de Gilson Kleina perdeu diante do Vitória, por 1 a 0, um confronto direto para escapar do Z4.
Para o Esmeraldino, ganhar na noite de amanhã significa se posicionar bem na briga pela manutenção dentro do G4 onde é o quarto colocado com 23 pontoa conquistados, três a mais do que o CRB. Além disso, o time do Centro-Oeste vem embalado pela sequência de três partidas de invencibilidade com direito a duas vitórias de visitante frente a CSA e Botafogo.FICHA TÉCNICA​PONTE PRETA x GOIÁS
Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data e hora: 23/07/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Johnny Barros de Oliveira e Gisele Casaril (ambos SC)Onde assistir: SporTV e Premiere
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)
Ivan; Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Cleylton e Rafael Santos; André, Fessin, Vinícius, Camilo e Moises; Josiel.
GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)
Tadeu; Ibraim Fagundes, David Duarte, Reynaldo e Artur; Breno, Júlio César e Caio Vinícius; Elvis, Nicolas e Alef Manga.

