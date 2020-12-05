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futebol

Ponte Preta vence o Paraná e se aproxima do G4

Com a vitória, a Macaca fica a um ponto de diferença do G4; enquanto o Tricolor continua próximo da zona de rebaixamento...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 23:43

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 23:43
Crédito: Reprodução: Twitter Ponte Preta
No estádio Moises Lucarelli, a Ponte Preta ganhou do Paraná pelo placar de 1 a 0 e continua firme na busca do seu objetivo de entrar para G4. A Macaca está na 6ª posição e soma 40 pontos. O Tricolor permanece com 29 pontos e em 16º lugar.Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, dia 08 de dezembro. Já o Paraná recebe o Figueirense, no Durival Britto, dia 09 de dezembro.
O jogo
Lutando para entrar no G-4, a Ponte Preta começou a partida em cima do Paraná. A pressão deu certo e a placar não demorou a ser aberto. Aos 10 minutos, Guilherme Pato cruzou, a bola passou por toda a área e chegou aos pés de Bruno Rodrigues. Ele bateu com precisão e marcou um golaço: 1 a 0 para Macaca.
Após o gol, a Ponte não forçou em busca de ampliar a vantagem. O Paraná se aproveitou disso e começou a pressionar atrás do gol de empate, mas encontrava muita dificuldade para criar jogadas.
Mesmo assim, aos trancos e barrancos, o Tricolor conseguiu achar o seu gol. Após cobrança de falta, a bola sobrou e Jhony Douglas aproveitou para marcar um lindo gol e igualar o marcador: 1 a 1.
O segundo tempo começou bem morno. As duas equipes mostravam muita dificuldade em criar jogadas de perigo e também não arriscavam chutes de longa de distância. Os goleiros eram apenas espectadores da partida.
Foi quando os treinadores resolveram mexer em suas equipes. E após uma sequência de substituições de ambos os times, o placar foi movimentado. Bruno Rodrigues desceu pelo lado esquerdo e cruzou, Camilo estava bem posicionado para cabecear e marcar: 2 a 1 para Ponte Preta.
Ao contrário do que aconteceu na etapa inicial, a Macaca foi para cima em busca de ampliar o marcador. E poderia ter marcado com Moisés, que carimbou a trave após chute mascado, aos 31.
O Paraná ainda tentou uma pressão no finalzinho do jogo, mas a Ponte Preta conseguiu se defender bem e garantir mais uma vitória na Série B em busca do acesso.

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