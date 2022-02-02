Ponte Preta vence Novorizontino pelo Paulistão em noite artilheira de Lucca

Com dois gols de Lucca no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Novorizontino, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (2). O triunfo em Campinas foi o primeiro da Macaca no Paulistão, sendo que agora o time soma quatro pontos e é líder momentâneo do Grupo D. Enquanto isso, o Tigre segue sem conseguir um resultado positivo no campeonato, ocupando o último lugar do Grupo B, com um ponto.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo sábado (5). Às 11h, a Ponte Preta visita o São Bernardo. Enquanto isso, às 15h, o Novorizontino vai até Diadema encarar o Água Santa. Ambos os jogos acontecem no horário de Brasília e valem pela 4ª rodada do Campeonato Paulista de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNOVORIZONTINO COMEÇA MELHOR, MAS...​Os primeiros minutos no Moisés Lucarelli mostraram certa superioridade do Novorizontino. A equipe visitante se fez mais presente no campo de ataque e deu o primeiro susto com Léo Tocantins. Ao receber na esquerda, o camisa 11 chutou cruzado e viu a bola passar na boca do gol e sair pela linha de fundo.

Apesar da certa pressão do Novorizontino, a Ponte Preta foi letal quando chegou ao ataque. Pedro Júnior tabelou com Matheus Jesus na entrada da área. Frente a frente com o goleiro, o camisa 11 fez o drible e apenas serviu Lucca, que só teve o trabalho de completar para o gol.

FOI ASSISTENTE, MAS NÃO QUIS SER ARTILHEIRO​Minutos depois de sair na frente, a Ponte Preta teve a chance de aumentar a vantagem em lance similar ao do gol. Lançado na esquerda, Fessin tocou de primeira para o meio, procurando Pedro Júnior. O camisa 11 teve o gol aberto em sua frente e chutou de primeira, mas pegou mal, acertando Walber, que se jogou na bola para evitar o segundo da Macaca.

Pelo lado do Novorizontino, Léo Tocantins continuou sendo a principal arma. Os lances do Tigre aconteceram sempre pelo lado esquerdo, com a participação do camisa 11. De fora da área, o atacante obrigou Ygor Vinhas a trabalhar duas vezes para levar o 1 a 0 para o intervalo.

ELE DE NOVO!A volta para o segundo tempo foi do jeito que a Ponte Preta queria. Em lance pela direita antes dos cinco minutos, Pedro Júnior tentou driblar Walber e caiu na área. Depois de analisar o VAR, Thiago Duarte Peixoto marcou a penalidade. Na cobrança, Lucca soltou a bomba e, mesmo com Giovanni acertando o canto, ampliou a vantagem da Macaca.

O Novorizontino sentiu o segundo gol sofrido e não conseguiu reagir de forma imediata. Sendo assim, a Ponte Preta começou a administrar o jogo e quase fez o terceiro, de novo com Lucca. Em cobrança de falta, o camisa 9 fez a bola tirar tinta da trave adversária.

GIOVANNI TRABALHA!A Ponte Preta dominou o segundo tempo do começo ao fim. Mesmo atrás no placar, o Novorizontino não ofereceu perigo ao goleiro Ygor Vinhas, que fez defesas em lances de finalizações fracas.

Por outro lado, Giovanni teve que fazer duas defesas para evitar o terceiro gol da Ponte Preta. Pedro Júnior recebeu cara a cara com o goleiro e bateu cruzado, mas o camisa 1 fez a defesa. No lance seguinte, foi a vez de Léo Naldi parar na ação do arqueiro, que fechou o jogo em 2 a 0.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA X NOVORIZONTINO​​​​​Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data e hora: 02/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)Assistentes: Alex Alexandrino (SP) e Vladimir Nunes da Silva (SP)​Cartões amarelos: Guilherme Santos, Matheus Jesus, Pedro Júnior (Ponte Preta), Léo Tocantins, Bruno Aguiar (Novorizontino)Cartões vermelhos: -

GOLS: Lucca (21'/1°T) (1-0), Lucca (5'/2°T) (2-0)

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)​Ygor Vinhas; Norberto (Kevin, aos 38'/1°T), Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos; Matheus Jesus (Wesley, aos 28'/2°T), Léo Naldi e Fessin (Pedrinho, aos 39'/2°T); Niltinho (Luiz Fernando, aos 28'/2°T), Lucca (Léo Santos, aos 39'/2°T) e Pedro Júnior.

NOVORIZONTINO (Técnico: Léo Condé)

Giovanni; Lucas Mendes (Lucas Ramon, aos 0'/2°T), Walber, Bruno Aguiar e Reverson; Barba (Bruno Silva, aos 17'/2°T), Léo Baiano e Danielzinho (Willean Lepo, aos 35'/2°T); Cléo Silva (Michel Douglas, aos 0'/2°T), Douglas Baggio (Marcinho, aos 17'/2°T) e Léo Tocantins.