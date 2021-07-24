Ponte Preta vence Goiás e dorme fora do Z4 da Série B

A Ponte Preta vai dormir esta noite fora do Z4 da Série B. A Macaca venceu o Goiás, na noite desta sexta-feira (23), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento da competição. Os gols campineiros foram marcados pelo atacante Rodrigão e pelo meia Camilo enquanto Alef Manga marcou para os visitantes.
O resultado positivo levou a equipe de Gilson Kleina para a 16ª posição, uma acima do grupo de times rebaixados para a Série C. Com 12 pontos somados - mesma pontuação do Londrina, primeiro time dentro do Z4 - a Macaca torce contra a equipe paranaense para encerrar a 14ª rodada fora da zona de rebaixamento.
A derrota em Campinas estaciona o Goiás na quarta posição, com 23 pontos somados. O revés pode fazer a equipe de Marcelo Cabo sair do G4 em caso de vitória de Avaí, CRB e Sampaio Corrêa, que ainda jogarão na rodada.
A primeira etapa do jogo em Campinas foi de boa movimentação do Goiás, quando perdeu ao menos duas chances claras de gol e assustando o goleiro Ivan. Após as oportunidades no início do jogo dos visitantes, a Ponte Preta só chegou após os 30 minutos, quando deu trabalho para o goleiro Tadeu em bons lances. Mas foi no segundo tempo que o jogo pegou fogo.
O placar foi alterado pela primeira vez aos cinco minutos. Após erro na saída da defesa do Goiás, Moisés roubou a bola e cruzou rasteiro para Rodrigão, que se atirou para estufar as redes do goleiro Tadeu.
A comemoração da Ponte durou menos de um minuto. Aos seis, Artur cruzou para Alef Manga, nas costas da defesa da Macaca e chutou de primeira, sem chances para o goleiro Ivan.
Aos 20 minutos da etapa complementar aconteceu o lance mais polêmico da partida. Após cruzamento pela esquerda do ataque da Ponte Preta, o árbitro Heber Roberto Lopes assinalou pênalti de David Duarte após um toque de mão do zagueiro. Na cobrança, Camilo deslocou Tadeu e colocou os mandantes novamente na liderança.
Próximos jogos:
Com o jogo em Campinas já no passado, Ponte Preta e Goiás terão uma semana completa sem jogos para preparação de partidas da 15ª rodada da Série B.
A Ponte Preta vai visitar o CRB, em Alagoas, na próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília). O Goiás vai receber o Operário, em Goiânia, na próxima sexta-feira (30), às 16h30 (de Brasília).
Ficha técnica Ponte Preta x Goiás:
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)Data-Horário: 23/07/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Auxiliares: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Gizeli Casaril (SC)Cartões amarelos: Breno (GOI)Gols: Rodrigão (5'/2ºT), Alef Manga (6'/2ºT), Camilo (20'/2ºT)
Ponte Preta: Ivan, Ednei (Richard, aos 0/2ºT), Fábio Sanches e Cleylton; Felipe Albuquerque, André Luiz, Vini Locatelli (Lucas Cândido, aos 16/2ºT), Fessin (Camilo, aos 0/2ºT) e Rafael Santos (Ruan Renato, aos 40/2ºT); Moisés e Rodrigão (Josiel, aos 45/2ºT). Técnico: Gilson Kleina.
Goiás: Tadeu, Diego, David Duarte, Reynaldo e Artur; Breno (Dadá Belmonte, aos 27/2ºT), Caio Vinicius (Albano, aos 43/2ºT) e Elvis; Rezende (Miguel Figueira, aos 27/2ºT), Alef Manga e Nicolas (Bruno Mezenga, aos 0/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.