Ponte Preta tenta amenizar a crise diante do Vitória

A sexta-feira será de emoção no Moisés Lucarelli. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), a Ponte Preta mede forças com a Vitória, em jogo válido pela 3ª rodada da Série B.Como chegam
Após um Paulistão de respeito, onde a Macaca ficou na semifinal, a equipe entrou embalada na Série B, mas até o momento não embalou, já que somou apenas um ponto.
Apesar de não ter vencido, o técnico João Brigatti vê a sua equipe em evolução e acredita que pode desencantar como mandante.
Já o Vitória vive situação oposta. O técnico Bruno Pivetti conseguiu ajeitar a casa na retomada do futebol e o Leão começou o torneio muito bem.
Na escalação, o Vitória terá dois desfalques, pois Alisson Farias e Vico, ambos machucados, estão fora da partida.
Prováveis:
Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Rayan, Ernandes, Luís Oyama, Dawhan, João Paulo, Camilo, Bruno Rodrigues e Zé Roberto.
Vitória: Ronaldo, Jonathan, João Victor, Gabriel Furtado, Carleto, Guilherme Rend, Fernando Neto, Marcelinho, Felipe Garcia, Caicedo e Mateusinho.