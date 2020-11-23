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Ponte Preta tenta acabar com a crise diante do Oeste

Macaca e Rubrão se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Moisés Lucarelli...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 20:11

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 20:11

Crédito: (Reprodução / Twitter
No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Oeste medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B.Como chegam
Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a Ponte Preta perdeu o contato com o grupo de acesso e a pressão dentro do Lucarelli é gigantesca, principalmente no técnico Marcelo Oliveira, que precisa entregar resultados.
Do outro lado do jogo está o Oeste. Na lanterna da competição, o Rubrão não consegue reagir e dá indícios que o seu destino será o rebaixamento. A distância para o Vitória, primeiro time fora do Z-4 é de 14 pontos.

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