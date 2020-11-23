Ponte Preta tenta acabar com a crise diante do Oeste

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No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Oeste medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B.Como chegam

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a Ponte Preta perdeu o contato com o grupo de acesso e a pressão dentro do Lucarelli é gigantesca, principalmente no técnico Marcelo Oliveira, que precisa entregar resultados.