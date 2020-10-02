Ponte Preta recebe o Juventude em jogo que vale o G-4

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No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Juventude se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), em jogo que vale o G-4 da Série B.Como chegam

A Ponte Preta está em processo de erupção. Depois de muitos problemas internos, a Macaca optou por demitir o técnico João Brigatti e espera que o elenco mostre a sua força no jogo deste fim de semana. A principal ausência e João Paulo, que levou o terceiro amarelo.