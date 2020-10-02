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Ponte Preta recebe o Juventude em jogo que vale o G-4

Macaca e Jaconero se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Moisés Lucarelli...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 18:22

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:22

Crédito: (Reprodução / Twitter
No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Juventude se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), em jogo que vale o G-4 da Série B.Como chegam
A Ponte Preta está em processo de erupção. Depois de muitos problemas internos, a Macaca optou por demitir o técnico João Brigatti e espera que o elenco mostre a sua força no jogo deste fim de semana. A principal ausência e João Paulo, que levou o terceiro amarelo.
Do outro lado do confronto, o Juventude está esperançoso em obter um bom resultado. O técnico Pintado conseguiu ajeitar a casa e o time voltou a subir de produção. Caso conquiste os três pontos, o Jaconero entra no G-4 e ultrapassa a Ponte Preta.

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