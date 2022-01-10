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Pontapé inicial! Corinthians se reapresenta com testes de Covid-19, físicos e avaliações médicas

A segunda-feira (10) marca o início dos trabalhos do elenco profissional do Timão na temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 06:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 06:00

Acabaram as férias no Corinthians! Na manhã desta segunda-feira (10), o elenco principal se reapresenta no CT Joaquim Grava para o primeiro dia de trabalhos da temporada de 2022. Além dos jogadores, comissão técnica, estafe, funcionários e colaboradores que trabalham no Centro de Treinamentos corintiano retomarão os trabalhos, sendo todos submetidos a testes de Covid-19 antes de qualquer coisa. Aqueles que resultarem positivo serão imediatamente encaminhados para as suas residências para cumprirem quarentena.
No caso dos atletas, aqueles que testarem negativo para o novo coronavírus, iniciarão uma bateria de exames e avaliações médicas e depois serão encaminhados para os testes físicos.
A programação do restante da semana ainda não foi divulgada pelo clube corintiano, mas a tendência é que a primeira seja de trabalhos voltados para as partes físicas e fisiológicas. Caso já haja treinamentos com bola, eles certamente ocorrerão entre sexta-feira (14) em diante.
A grande novidade para a reapresentação será o meia Paulinho, único reforço confirmado pelo Corinthians até aqui. O Timão ainda deseja contar com um 'centroavante de peso'. O sonho corintiano era Cavani, mas este deve ficar apenas no devaneio, pois o uruguaio tende a permanecer no Manchester United. Diego Costa, então, desponta como opção principal.
O sistema defensivo corintiano também deve ser reforçado, com o lateral-esquerdo Bruno Melo estando próximo de fechar. Na zaga, Kanu foi consultado, mas o Botafogo recusou. O Timão também monitora a situação de Felipe, que tem contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, até junho.
Crédito: Comoem2020e2021,testesdeCovid-19serãoumaconstantenoTimãoem2022(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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