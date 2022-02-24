Polônia, Suécia e República Tcheca anunciam recusa de jogar na Rússia pela repescagem da Copa do Qatar

Diante da invasão da Ucrânia promovida pela Rússia nesta quinta-feira, três seleções envolvidas na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Qatar anunciaram a recusa de entrar em campo em território russo. As federações de Polônia, Suécia e República Tcheca se posicionaram por meio de um comunicado assinado em conjunto. Dirigentes de Fifa e Uefa se encontrarão nesta quinta-feira para responder ao pedido. "Com base no atual desenvolvimento alarmante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo a situação de segurança, as federações de futebol da Polônia, Suécia e República Tcheca expressam sua firme posição de que os jogos dos playoffs para a qualificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, agendados para 24 e 29 de março de 2022, não devem ser jogados no território da Federação Russa", informou a nota divulgada pelos países."Os assinantes deste apelo não consideram viajar para a Rússia e jogar partidas de futebol lá. A escalada militar que estamos observando traz sérias consequências e uma segurança consideravelmente menor para os times de futebol e delegações oficiais do nosso país.