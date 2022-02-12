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Poliglota, fã de Adriano e mais: conheça Lukaku, atacante do Chelsea

O atacante fala português, gosta de feijão, churrasco e guaraná e, desde pequeno, é fã de Adriano; além disso, Lukaku ajudou a tirar a família da miséria...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 06:00
Uma das principais esperanças de gol do Chelsea contra o Palmeiras, neste sábado, às 13h30, pela final do Mundial de Clubes, é Lukaku. O centroavante, que teve passagem pelos Blues, entre 2011 e 2014, retornou a Londres em agosto de 2021 como uma das principais contratações do time. Além do talento dentro de campo, o camisa 9 é conhecido por ser poliglota e fã de Adriano e da comida brasileiro. Por isso, abaixo, o LANCE! traçou um perfil do jogador que vai desde as curiosidades até a superação da miséria vivida pela família. > Veja quais são os clubes com mais títulos de Intercontinental/Mundial da FifaPROXIMIDADES COM O BRASIL
Em entrevista à ESPN Brasil realizada em 2018, Lukaku revelou que fala seis idiomas, sendo um deles o português. Na conversa, inclusive, ele revelou que praticou a língua no Anderlecht, da Bélgica, com os brasileiros Kanu e Reynaldo, e na primeira passagem pelo Chelsea com David Luiz e Willian.
Contudo, o idioma não é o único fato que aproxima Lukaku do Brasil. Durante a conversa, o atacante explicou que a comida do Brasil é similar a do Congo, país onde tem heranças familiares.
Na mesma conversa, Lukaku disse que o ex-jogador Adriano Imperador é seu ídolo de infância. Inclusive, anos após essa entrevista à ESPN, quando já defendia a Inter de Milão, o clube italiano promoveu um encontro entre os dois. Pelas redes sociais, o belga comemorou o bate papo:
- Eu queria tanto ser como você! Obrigado pelas ótimas palavras, você é o melhor! - escreveu Lukaku. Também vale lembrar que Lukaku já havia destacado a admiração por Adriano logo quando foi anunciado pela Inter de Milão, em 2019. Confira no vídeo abaixo:
No fim de 2021, Lukaku concedeu uma polêmica entrevista à Sky Sports Itália. Na conversa, ele revelou que não estava feliz com a situação nos Blues, mas frisou que seria profissional e não iria desistir.
- Fisicamente estou bem. Mas não estou feliz com a situação no Chelsea. Tuchel optou por jogar com outro sistema, mas não vou desistir. Serei profissional. Não estou feliz com a situação, mas sou profissional e não posso desistir agora - disse o jogador.
Além disso, o atacante também se declarou à Inter de Milão. Lukaku lamentou a forma como saiu do time italiano e garantiu que espera voltar, um dia, ao clube pelo qual foi campeão da Lega Seria A na temporada 2020/2021.
- Acho que tudo que aconteceu no verão passado não era para ter acontecido assim. A forma como saí da Inter, como saí do clube, como me comuniquei com os torcedores da Inter. Isso me incomoda porque não era o momento certo. Sempre disse que tenho a Inter no coração. sei que voltarei à Inter. Espero que sim. Estou apaixonado pela Itália - contou Lukaku.
Após a divulgação da entrevista, o camisa 9 foi barrado do jogo contra o Liverpool, o qual terminaria empatado. Entretanto, a crise não durou muito. No dia 04 de janeiro, através de um vídeo divulgado nas redes sociais do Chelsea, Lukaku pediu desculpas e ressaltou que era a sua missão recuperar a confiança dos torcedores.
Ao Player’s Tribune em 2018, Lukaku deu um depoimento sobre as dificuldades que viveu na infância e o "exato momento" em que percebeu que a família estava quebrada. Ele contou que o cardápio da casa era pão e leite e, um dia, viu a mãe misturar o leite com água.
- Quando ela estava misturando a água com o leite, percebi que tinha acabado, entende o que quero dizer? Esta era a nossa vida. Eu não disse uma palavra. Eu não queria que ela se estressasse. Acabei de almoçar. Mas juro por Deus, fiz uma promessa a mim mesma naquele dia. Foi como se alguém estalou os dedos e me acordou. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer, e o que eu ia fazer - escreveu no depoimento.
Depois de voltar da escola em alguns dias e ver a mãe chorando, Lukaku, com seis anos, prometeu a ela que iria jogar futebol pelo Anderlecht, da Bélgica. Assim, ele perguntou ao pai com quantos anos poderia se profissionalizar e ouviu que era aos 16.
Dito e feito: aos 16 anos, se tornou profissional. Hoje, aos 28, jogará a final do Mundial de Clubes pelo Chelsea.
Crédito: LukakuéocentroavantetitulardoChelsea(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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