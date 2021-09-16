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futebol

Polícia identifica três participantes de emboscada ao atacante Diego Tardelli

Torcida Jovem colaborou na identificação de três dos agressores do atacante do Peixe...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 15:51
Crédito: Reprodução/Print
A Polícia Civil já identificou três agressores que participaram da emboscada ao jogador Diego Tardelli, após o jogo Santos x Athletico, pela Copa do Brasil, em Santos, na última terça-feira, na Vila Belmiro.Os agressores se apresentarão nesta sexta-feira, 15 horas, no 2º Distrito Policial, em Santos. A própria Torcida Jovem do Santos colaborou para identificar os criminosos e informou que eles serão expulsos do quadro associativo da entidade.
Diego Tardelli revelou em suas redes sociais ter sido vítima de uma emboscada na última terça-feira. Ele foi seguido por outros carros e ameaçado por torcedores, além de ter o carro chutado por algumas pessoas. Ele fez Boletim de Ocorrência na quarta-feira.Nesta quinta, em entrevista coletiva, o executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, falou sobre o caso.
"Importante deixar claro para o torcedor santista que a gente dissocia totalmente a torcida do Santos desse ato cometido por bandidos, criminosos. Isso não é torcida do Santos, assim como aqui ou qualquer clube do Brasil esse tipo de ação não remete ao papel do torcedor no seu clube e o papel do torcedor é comemorar as vitórias como o Santos entregou ao longo da sua história e protestar, reclamar nos momentos ruins como a gente está passando. Esse tipo de ação, de forma alguma, a gente aceita. No mesmo momento que isso aconteceu colocamos as autoridades para cuidar dessa situação, criminosos serão identificados e vão sofrer a penalização da ação criminosa que eles cometeram. Qualquer tipo de emboscada, perseguição, ameaça física, depredação a gente não tolera. Não só o Santos, ninguém deve tolerar, nenhum clube de futebol ou empresa. Tardelli tem o total apoio do Santos, um cara fantástico, um ser humano muito especial e não é a toa a carreira que ele tem. Todo suporte está sendo dado, as autoridades estão cuidando desse caso e espero que não tenha mais casos como esse e se houver serão tratados como crime. Espero que o futebol fique dentro de campo e fora de campo com a torcida apoiando e criticando quando tem que criticar dentro dos limites necessários para uma boa convivência."

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