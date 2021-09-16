Polícia identifica três participantes de emboscada ao atacante Diego Tardelli

"Importante deixar claro para o torcedor santista que a gente dissocia totalmente a torcida do Santos desse ato cometido por bandidos, criminosos. Isso não é torcida do Santos, assim como aqui ou qualquer clube do Brasil esse tipo de ação não remete ao papel do torcedor no seu clube e o papel do torcedor é comemorar as vitórias como o Santos entregou ao longo da sua história e protestar, reclamar nos momentos ruins como a gente está passando. Esse tipo de ação, de forma alguma, a gente aceita. No mesmo momento que isso aconteceu colocamos as autoridades para cuidar dessa situação, criminosos serão identificados e vão sofrer a penalização da ação criminosa que eles cometeram. Qualquer tipo de emboscada, perseguição, ameaça física, depredação a gente não tolera. Não só o Santos, ninguém deve tolerar, nenhum clube de futebol ou empresa. Tardelli tem o total apoio do Santos, um cara fantástico, um ser humano muito especial e não é a toa a carreira que ele tem. Todo suporte está sendo dado, as autoridades estão cuidando desse caso e espero que não tenha mais casos como esse e se houver serão tratados como crime. Espero que o futebol fique dentro de campo e fora de campo com a torcida apoiando e criticando quando tem que criticar dentro dos limites necessários para uma boa convivência."